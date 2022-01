La advertencia de Zendaya para antes de ver 'Euphoria' temporada 2

La nueva temporada de Euphoria ya está en HBO Max y, aunque estará llena de novedades y nuevas historias que contar, su tono esta vez no pillará por sorpresa a todos los espectadores. Por si acaso, su actriz protagonista, Zendaya, se ha encargado de hacer una valiosa recomendación para todos aquellos nuevos que quieren acompañar a Rue, Jules y compañía.

"Sé que ya he dicho esto antes, pero quiero reiterar que 'Euphoria' es para una audiencia madura. Esta temporada, más incluso que la anterior si cabe, es profundamente emocional y tiene que ver con un tema que puede ser complicado de ver. Por favor, solo la veáis si os sentís cómodos. Cuidad de vosotros mismos y tened claro que de cualquier manera seguís siendo queridos y yo puedo sentir vuestro apoyo. Con todo mi amor, Daya", comentaba la actriz en su Twitter.

Zendaya no solo ha sido aplaudida por su trabajo en la serie, sino también por su trabajo de concienciación fuera de ella como demuestran este tipo de gestos. Desde luego Euphoria no es una serie para todo el mundo y mucha gente ha agradecido la franqueza y cercanía con la que la actriz de Spider-Man: No Way Home se ha mostrado al hablar justo cuando arranca la segunda temporada.

Una segunda temporada en la que precisamente todo parece que se torcerá más y veremos a Rue lidiando con sus problemas con las drogas y otros tipos de adicción. La típica adolescencia idealizada nunca se había visto de manera tan deprimente (y a veces realista) como en la serie de Sam Levinson, y hay una serie de temas y actos que pueden herir la sensibilidad de la gente.

Zendaya y la caída de HBO Max

Aun con todo, la actriz era plenamente consciente de la avalancha de usuarios que se dispondrían a ver Euphoria según saliese su segunda temporada. Ella misma pudo comprobar como la plataforma colapsaba literalmente por el gran tráfico de usuarios intentando acceder a la misma. Tanto que empezó a retwitear a los usuarios que estaban teniendo el mismo problema e incluso aparentemente se atrevió a comentárselo directamente a HBO Max, a pesar de que más tarde borró el tweet.

