"Estoy muy orgullosa de ti": el emotivo mensaje de Zendaya a Tom Holland por el estreno de 'Spider-Man: No Way Home'

¿Cómo celebrar el esperado estreno de Spider-Man: No Way Home? Después de meses y meses de rumores, teorías y demás, queda el cine y las personas. Zendaya tiene eso muy presente y ante todo no ha dudado en mandar un mensaje con el estreno de la película: su química con Tom Holland va más allá de la pantalla.

No es que fuera un secreto a voces ni mucho menos, pues es fácil apreciar la buena relación entre ambos intérpretes en cualquier entrevista que la que han intervenido desde que coincidieran en Spider-Man: Homecoming. Pero la actriz ha querido recalcar precisamente eso, que a pesar de todo lo que les ha pasado en esos 4 años que han transcurrido entre una película y otra, nada ha cambiado.

"Mi Spider-Man, estoy muy orgullosa de ti, algunas cosas nunca cambian y eso es bueno" era el mensaje de Zendaya junto a un corazoncito que no hace sino añadir mayor ternura al mensaje. Una publicación que viene acompañada de dos recuerdos muy especiales y que ponen de manifiesto que la ilusión de ambos por aparecer en el Universo de Marvel no ha cambiado.

Al Tom Holland colgado de una cuerda y atado por un arnés mientras filma Spider-Man con su sonrisa habitual y enfundado en el traje arácnido. El mismo traje que llevaba cuando era tan sólo un crío con el sueño de convertirse en un héroe algún día. La foto que no solo demuestra que a veces los sueños se cumplen sino que estos pueden ser compartidos por otros, como ha sido el caso de Zendaya y su orgullo por el éxito compartido con Tom Holland. A ambos se les puede ver compartir pantalla y escapar de mil problemas desde este jueves 16 de diciembre en Spider-Man: No Way Home.

