Kevin McHale rechaza su regreso a un reboot de ‘Glee’: “No creo que deba interpretar a un personaje en silla de ruedas”

En plena era de los reboots, los spin-offs y las secuelas, los rumores sobre un posible retorno de la serie Glee se han intensificado, después de que Ryan Murphy, creador de la serie original, confesara que tenía algunas ideas para un reinicio. Sin embargo, actores como Kevin McHale tendrían claro que no volverían a la ficción, al menos no como un personaje en silla de ruedas.

"No sé si Artie debería estar en el reboot. Sabiendo lo que sabemos ahora, no creo que deba interpretar a un personaje en silla de ruedas. Así que si ellos dejan que me crezca la barba y crean un personaje diferente, yo lo haré", ha señalado el actor para Insider.

El actor nos hizo disfrutar de algunos de los mejores números musicales desde la silla de ruedas, pero, en realidad, este nunca tuvo paraplejia como su personaje. Un hecho que, en plena era de la corrección, parece que también ha provocado que muchos hagan una revisión.

En el pasado, McHale ya había declarado su disconformidad con el personaje que interpretó en Glee. "¿En qué estábamos pensando? Yo no podía hacer ese papel", señalaba entonces el actor.

¿Un posible reboot de 'Glee'?

Las palabras de McHale surgen después de que Ryan Murphy, creador de la serie y cocreador de ficciones recientes como Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer y Vigilante, señalara que estaba pensando en traer de regreso las tramas del instituto William McKinley.

"Creo que ha habido suficiente tiempo desde el final de la serie [finalizó en 2015] y estoy en una fase de examinación, como si fuera una marca, planteándome si debería hacer un reboot de alguna manera o si debería hacer un musical de Broadway", señalaba Murphy en el podcast And That's What You REALLY Missed.

De hecho, los personajes originales tienen complicada su vuelta a la trama, después de varias pérdidas trágicas y los enfrentamientos abiertos estos años entre el casting, especialmente contra Lea Michele. Un hecho al que ahora se suman las palabras de McHale.

