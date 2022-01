Kate Siegel anuncia el inicio del rodaje de la miniserie de terror 'La caída de la Casa Usher' de Poe

Con títulos como Ouija: El origen del mal, la secuela de El resplandor con Doctor Sueño o El juego de Gerald, de nuevo adaptando a Stephen King, Mike Flanagan se ha convertido en un especialista en narraciones tensas y con predomino del terror o lo sobrenatural. Pero el gran reconocimiento le ha llegado sobre todo a través de sus películas o series para Netflix, desde la citada El juego de Gerald a las miniseries Misa de medianoche, La maldición de Bly Manor (su particular adaptación de Otra vuelta de tuerca de Henry James) o La maldición de Hill House (basada en la novela de Shirley Jackson).

Su nueva producción, también en labores de realización como director de la mitad de los episodios, no se queda atrás en cuanto a ambiciones y expectativas. Nada menos que La Caída de la Casa Usher (The Fall of the House of Usher) inspirándose en los relatos de Edgar Allan Poe.

Y ha sido una de sus protagonistas, Kate Siegel, la que ha publicado la primera imagen en su cuenta de Twitter anunciando el esperado inicio del rodaje. De hecho Siegel se ha convertido en la actriz fetiche de Flanagan, presente (a excepción de Doctor Sueño) en todos los títulos citados anteriormente.

Every new journey begins with a single step. pic.twitter.com/tcl1yuwaMF — Kate Siegel (@k8siegel) January 26, 2022

También, para quienes hayan visto Misa de medianoche, reconocerán a muchos otros rostros entre el reparto, y es que Mike Flanagan se ha rodeado de muchos de sus colaboradores habituales para este nuevo proyecto. Además, allí estarán incorporaciones como las de Mark Hamill, interpretando a un personaje "oculto entre las sombras", Frank Langella como el patriarca del clan de los Usher, Mary McDonnell en el rol de su hermana Madeline y, naturalmente, Carla Gugino, otra de las actrices fetiche del director.

La miniserie constará de ocho episodios, y quedamos a la espera de que Netflix anuncie la posible fecha de estreno en la plataforma de streaming.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.