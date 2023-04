Karl Urban desobedece a Amazon y comparte el primer vistazo a Jeffrey Dean Morgan en 'The Boys'

The Boys ha dejado claro en sus tres temporadas ya estrenadas que es capaz de lo que sea. Este giro desvergonzado al género superheroico, con unos protagonistas perfilados a medida para retratar lo peor de nuestra sociedad, no le teme a nada.

Sin embargo, había un aspecto que se le resistía al creador Eric Kripke y ese era el fichaje de Jeffrey Dean Morgan, con el que había trabajado en Sobrenatural. Los compromisos del actor con The Walking Dead y las trabas para viajar debido a la pandemia dificultaron la ansiada colaboración, pero la cuarta temporada lo traerá finalmente a este universo de 'supers' incorregibles.

El rodaje de la cuarta entrega acaba de llegar a su fin en Toronto y, de momento, sigue sin confirmarse a quién interpretará Morgan, aunque el equipo ha asegurado que se tratará de un cameo estelar y no de un personaje recurrente. Afortunadamente, un miembro del elenco nos acaba de deleitar con el primer vistazo al actor en la serie.

Karl Urban, Butcher en The Boys, ha celebrado el final del rodaje con una foto en la que lo vemos en la piel de su personaje, con un trajeado Morgan al lado.

"Esta es una foto de final del rodaje de la cuarta temporada de The Boys. Muchísimas gracias a nuestros fenomenales actores y equipo. ¡Os quiero, chicos! No me permiten compartir ninguna foto desde el set, así que aquí tenéis una imagen de Jeffrey Dean Morgan y yo en el set de un comercial de Cadillac", ha bromeado el actor, antes de despedirse y prometer que los nuevos episodios llegarán 'pronto' a Prime Video.

Si bien seguimos sin saber cuál será el rol de Morgan en el exitoso fenómeno televisivo, lo que está claro es que llegará en plena batalla campal: por un lado, Starlight (Erin Moriarty) se ha unido oficialmente a los miembros de 'The Boys', una incorporación totalmente necesaria ahora que Homelander (Antony Starr) tiene de su lado a Ryan (Cameron Crovetti) y a la vicepresidenta Neuman (Claudia Doumit).

¿Confirma esta foto que Morgan se sumará al bando capitaneado por Butcher? ¿O simplemente pasaba por ahí? ¿Tendrá algo que ver con el personaje de Urban? ¿Está el actor jugando al despiste? Da igual lo mucho que especulemos; The Boys siempre se las arregla para sorprendernos. Eso sí, la escabechina está asegurada y promete salpicar mucha sangre.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.