Chace Crawford se pone así de cachas para la cuarta temporada de 'The Boys'

Gossip Girl llegó en 2007, en plena fiebre de los dramas adolescentes como The O.C. o One Tree Hill, y pronto fidelizó a la audiencia desde las fiestas más exclusivas del Upper East Side neoyorquino. Además, la serie catapultó a su joven elenco, capitaneado por Blake Lively y Leighton Meester.

Además, a diferencia de lo que ha pasado con otros repartos que protagonizaron fenómenos similares, muchos actores de Gossip Girl han sabido reinventarse y han roto con el encasillamiento de estrellas juveniles en otros proyectos. No solo Lively, cuya carrera suma títulos como El secreto de Adaline o Infierno azul, sino también Penn Badgley, al frente de la exitosa You, o Chace Crawford, superhéroe marino en The Boys.

El intérprete que daba vida a Nate Archibald se ha puesto las branquias de The Deep en la disparatada aproximación al género de capas y mallas de Eric Kripke. El personaje, que en tres temporadas ha protagonizado un escándalo de acoso sexual, una polémica en una secta y hasta el asesinato de cierta ballena, se ha convertido en el perrito faldero de Homelander (Antony Starr).

Ya sabemos que ser un superhéroe supone sacrificios físicos y la gran mayoría de actores (por no decir todos) se somete a un duro entrenamiento previo al rodaje de una producción así. Crawford ha demostrado ahora en Instagram que él no es una excepción al compartir una foto en la que lo vemos prepararse para la cuarta temporada de The Boys.

"Temporada 4, voy a por ti", ha escrito el actor junto a la instantánea en la que lo vemos lucir un torso musculado mientras hace ejercicio.

¿Qué pasará ahora?

No es de extrañar que a Crawford le toque ponerse en forma para la próxima temporada de The Boys con todos los frentes abiertos que dejó la tercera entrega. Starlight (Erin Moriarty) se ha sumado a los miembros de 'The Boys', pero Ryan (Cameron Crovetti) y la vicepresidenta Victoria Neuman (Claudia Doumit) dan ventaja a Homelander en la guerra que se avecina.

El rubio también cuenta con su fiel escudero, The Deep, si es que las acusaciones de narcisista por parte de su exmujer, con libro incluido, no lo vuelven a dejar fuera de los Siete.

Kripke ya ha adelantado que la próxima temporada irá sobre "los hijos", con Ryan jugando un papel fundamental en la trama: "Tanto Butcher como Homelander tienen buenas razones para luchar por Ryan porque se juegan mucho. Si Ryan sigue a Homelander y hay dos Homelanders en el mundo, será una pesadilla para el planeta. Si Butcher lo lleva al lado bueno, será un arma contra Homelander".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.