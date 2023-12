Julia Roberts reacciona a la muerte de Matthew Perry: así los unió 'Friends' y fueron pareja

El pasado 28 de octubre, Hollywood se paralizaba, conmocionada por la notica de la muerte de Matthew Perry. En los días y semanas posteriores al fallecimiento, las redes se llenaban de mensajes de amigos y compañeros de reparto del actor, incluidos los protagonistas de Friends, que se despedían de él.

Ahora ha sido Julia Roberts la que ha reaccionado a la triste noticia en una entrevista para Entertainment Tonight (vía EW). La intérprete, que conoció a Perry gracias a su participación en Friends y fue pareja del actor, ha asegurado que "la muerte repentina de cualquier persona tan joven es desoladora".

"Creo que, ya sabes, nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a seguir adelante de forma positiva lo mejor que podamos", ha añadido Roberts. Se trata de unas declaraciones especialmente significativas debido a la relación que compartieron Perry y la actriz hace años, durante el rodaje de la segunda temporada de la afamada sitcom.

Julia Roberts y Matthew Perry en 'Friends'

Friends no solo fue la serie que catapultó a la fama a Perry; también le dio una de sus relaciones más sonadas, la que mantuvo con Julia Roberts, la estrella del momento, y que arrancó por fax. Así lo recordaba el actor en Amigos, amantes y aquello tan terrible, su libro de memorias.

Roberts, a quien le habían ofrecido un cameo en la segunda temporada de la serie, accedió a hacerlo solo si salía en una trama con Chandler, el personaje de Perry. El actor se lo agradeció enviándole flores, empezaron a hablar por fax y, para cuando rodaron el episodio de la ficción, ya eran novios.

"Ella le enviaba preguntas como: '¿Por qué debería salir contigo?'. Y todo el mundo en la sala de guionistas le ayudaba a explicarle por qué", recordaba la guionista Alexa Junge en The Hollywood Reporter en 2021: "Podía responder sin nuestra ayuda, pero no había duda de que estábamos en el equipo de Matthew, tratando de conseguir que pasara".

No solo lo consiguieron, sino que, como decíamos, para cuando Roberts participó en Friends, ya eran pareja. La actriz se sumó al episodio El de después de la Superbowl de la segunda temporada, en el que daba vida a Susie Moss, una ex compañera de clase de Chandler que se vengaba de este dejándolo desnudo en el baño de un restaurante.

"Todos me recibieron muy bien y me lo pasé muy bien", ha rememorado Roberts sobre su aparición en la comedia en su encuentro con ET.

Perry, arrastrado por su profundo complejo de inferioridad, terminaría dejando a la actriz pelirroja y, tiempo después, vería cómo su ex se alzaba con el Óscar por Erin Brockovich mientras él se desintoxicaba en una clínica de rehabilitación.

Tal y como recordó en sus memorias, Matthew, al más puro estilo Chandler, quiso hacer un chiste tras el discurso de agradecimiento de la actriz: “¡Quiero volver con ella, quiero volver con ella!”.

Si bien esta historia de amor entre las dos estrellas fue breve, acaparó las portadas de las revistas durante meses y prevaleció como una de las relaciones más sonadas de Perry.

