Julia Garner explica cómo preparó su extraño acento para ‘¿Quién es Anna?’

Shonda Rhimes ha vuelto a situar una de sus series en la cima. La historia real de Anna Sorokin en ¿Quién es Anna? está conquistando a los espectadores de Netflix, quienes se preguntan qué hay de verdad detrás de la historia de la estafadora y señalan el extraño acento que posee en la serie, especialmente en la versión original. Una forma de hablar que lleva mucho trabajo detrás, por parte de la actriz Julia Garner.

"La gente dice: 'Ese acento es una locura. ¿Es así como suena?’. No pueden creerlo”, señalaba la protagonista en unas declaraciones para Netflix. "Pero al mismo tiempo, quiero que todos busquen en Google cómo suena realmente. No me permitiría a mí misma simplemente ir al rodaje y hacer el acento a medias. Soy una perfeccionista”.

El deje del personaje es comprensible, puesto que la delincuente nació en Rusia, después se mudó a Alemania y finalmente se trasladó a Estados Unidos. En Nueva York sería donde llevaría sus actividades ilegales, donde engañaría a la jet set de la zona, los bancos y los hoteles.

Un personaje camaleónico

"Definitivamente, es el acento más difícil que he tenido que hacer. La gente me ha estado preguntando sobre él y no puedo decir nada. Es un híbrido”, señala sobre su personaje. La actriz también confiesa que primero aprendió el acento alemán y luego incorporó el ruso, acentuando algunas consonantes y suavizando otras.

En cuanto al inglés, el que se aprende en Europa es el británico, por lo que Sorokin también lo tenía en cuenta. Sin embargo, es diferente al que se habla en Estados Unidos, por lo que Garner tenía que trabajar sobre ambos. La actriz norteamericana se obsesionaba con la preparación, para lo que escuchaba constantemente cómo hablaba Sorokin a través de las grabaciones de sus entrevistas en la cárcel y en Marruecos.

"En realidad, su acento era un poco más grueso. Creo que, cuando estuvo en la prisión estadounidense, lo americanizó. En cualquier lugar, ella se daba cuenta de cómo hablaba todo el mundo", señala la intérprete, que también confiesa que el acento original salía a la luz cuando dejaba llevarse por sus sentimientos. "El acento fue muy importante para el desarrollo de un personaje que intenta ser lo que no es".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.