John Williams vuelve a ‘Star Wars’ para componer el tema principal de ‘Obi-Wan Kenobi’

Star Wars no sería lo que es sin John Williams. El compositor ha desarrollado para la saga de George Lucas algunas de las piezas orquestales más famosas de la historia del cine; logros que en última instancia han contado casi siempre con el respaldo de la Academia de Hollywood. Williams ganó el Oscar a Mejor banda sonora original en 1977 por su rol en La guerra de las galaxias, y desde entonces ha puesto música tanto a la trilogía original (repitiendo nominación), como a las precuelas (sin ser nominado, cosas de la vida, ni una sola vez) como a las secuelas (nuevamente haciendo pleno, pero sin ganar). Cualquiera diría que, a sus 90 años, ya era hora de que se distanciara de la marca.

Y más o menos así lo ha hecho. Williams no se ha hecho cargo de la banda sonora de Rogue One (a cargo de Michael Giacchino) ni de Han Solo (aunque sí escribió un tema para la partitura firmada por John Powell), y hasta ahora su último trabajo con Star Wars era la música que ambientaba el parque temático Galaxy’s Edge. De ahí que nos haya hecho tanta ilusión la reciente confirmación, que recoge Variety, de que el compositor multipremiado va a volver a la saga para Obi-Wan Kenobi. Esto es, la nueva serie de Star Wars tras The Mandalorian y El libro de Boba Fett, que llega a Disney+ este 25 de mayo. Williams, de hecho, ya ha completado la grabación, desarrollada en Los Ángeles.

La semana pasada se reunió con una orquesta y, según parece, gestó el que será el tema principal de Obi-Wan Kenobi: a buen seguro el mismo que introducirá el logo de cada episodio estilo lo visto en The Mandalorian y Boba Fett. Está por ver (u oír, más bien) cuál ha sido la estrategia a seguir para Williams, porque lo cierto es que el Maestro Jedi ya ha tenido previamente un amplio protagonismo en sus composiciones. Williams desarrolló un leitmotiv para él en La guerra de las galaxias, y lo mismo hizo cuando el actor encargado de interpretarlo pasó de ser Alec Guinness a Ewan McGregor en las precuelas.

¿Se decantará por la partitura original, por la más reciente, o por algo totalmente nuevo? Lo razonable es esperar algún tipo de mezcla entre ambas, puesto que Obi-Wan Kenobi es una serie que servirá de puente entre los Episodios I, II y III y Una nueva esperanza, recurriendo al citado McGregor como protagonista. Esto es, que la serie tomará influencias tanto de una fase como de otra, y puede que la música de Williams haga lo propio para ambientar las aventuras del Jedi en Tatooine: planeta donde se ha exiliado para vigilar a Luke Skywalker una vez el Imperio gobierna la galaxia, como vimos en La venganza de los Sith.

Obi-Wan Kenobi no solo traerá de vuelta a McGregor, sino también a quien encarnara a su discípulo Anakin Skywalker (hoy llamado Darth Vader), Hayden Christensen. En lo que respecta a Williams, por último, el encargo para Obi-Wan Kenobi es una buena señal de cara a las ganas que parece seguir teniendo de trabajar con Star Wars, pues en lo últimos tiempos parecía que Ludwig Göransson (responsable de la música de The Mandalorian y Boba Fett) iba a sucederle en esta nueva etapa de la franquicia. Como el trabajo de Göransson ha sido, por otra parte, exquisito, pensar en una Star Wars que compagine regularmente a ambos artistas es todo un sueño.

