Joe Manganiello explica por qué no le gustó el final de 'True Blood': "La única manera de sacarme fue disparándome en la cara"

En 2010, el público quedaba prendado del hombro lobo Alcide Herveaux, interpretado por Joe Manganiello, en su presentación en la serie True Blood. Concebido para aparecer durante tan solo una temporada, este terminaba trabajando en cinco de ellas hasta el final.

El desenlace de la serie en 2014 dejaba numerosos asuntos pendientes sobre esta figura, por lo que el actor detrás lleva disgustado desde entonces, como ha revelado en una nueva entrevista.

"Creo que aún quedaba mucho por resolver para mi personaje", ha dicho Manganiello en el programa SiriusXM de Andy Cohen. "No planearon que continuara en la serie después de mi primera temporada. Me introdujeron como una estrella invitada y cuando el personaje arrasó y la gente lo amó, no estaban preparados para que sucediera".

Finalmente, Alcide fallecía en la séptima temporada tras recibir un disparo en la cara y hacía avanzar la trama para dar un cierre conclusivo a True Blood, pese al disgusto del propio Manganiello.

"Después de cinco años, mi personaje tuvo que quitarse de en medio para que Sookie [Anna Paquin] pudiera resolver finalmente las tramas A y B: Bill [Stephen Moyer] y Eric. [Alexander Skarsgård]. La única manera de sacarme de su camino fue disparándome en la cara. Realmente sentí que había muchas cosas que quedaban sin explorar", confiesa ahora el actor.

Desde entonces, Manganiello lleva años buscando papeles de hombre lobo para poder resolver su propio conflicto interior, como señalaba entre risas, aunque siempre se ha alegrado de que su muerte no se produjera a manos de un vampiro.

El personaje de Alcide era introducido en la tercera novela de la franquicia literaria escrita por Charlaine Harris, El club de los muertos, donde se presentaba ante el público como un hombre lobo de pura sangre que tenía un negocio en el mundo de la construcción y al que Sookie veía como el perfecto marido.

