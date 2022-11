Jeffrey Dean Morgan se rompió los dos pies rodando la última temporada de 'The Walking Dead'

Desde su primera aparición en la temporada 6 de The Walking Dead, el violento Negan siempre nos puso el corazón en un puño. Un personaje que descargaba su furia contra los habitantes de Alexandria, acompañado de su bate de béisbol Lucille. Un villano, interpretado por Jeffrey Dean Morgan, que finalmente encontraría la redención y que nos regaló algunas de las mejores escenas de acción de la serie.

Pese a la maldad innata de Negan, el personaje consiguió meterse al público en el bolsillo progresivamente, y es que Morgan siempre lo dio a todo, aunque eso significara romperse incluso los dos pies. Una curiosidad que el propio actor confesaba recientemente, con motivo del final definitivo de la serie y su nueva participación en The Walking Dead: Dead City, el spin-off que protagonizará junto a Maggie (Lauren Cohan).

"Creo que, honestamente, tenía zapatos que no eran muy buenos y solo saltaba y aterrizaba. Comenzó como si nada, una pequeña fractura y luego fue a peor. Los huesos de mi talón no estarán tranquilos nunca más. Me iban a operar entre la serie y el nuevo spin-off, Dead City", ha confesado el actor sobre los problemas que sufrió en pleno rodaje.

"Tenía como tres meses y fui a España a hacer un anuncio. Tuve una hernia. Así que tuve que operarme finalmente de ella y ya dije: 'Qué le jodan. Mi pie tendrá que sobrevivir", añade un hilarante actor, que recuerda así su paso por nuestro país.

No es la única lesión que Morgan sufrió en el set de rodaje, puesto que Rick, el actor Andrew Lincoln, también le rompió la nariz en la temporada 8. La inercia de los enfrentamientos violentos entre ambos provocó que a Lincoln se le escapara accidentalmente un puñetazo, aunque, en ese caso, Morgan no tuvo que acudir a ningún tipo de cirugía.

La lesión de Morgan se suma a una extensa lista de golpes, heridas y fracturas que ha sufrido el casting de la serie, y que incluso provocó la paralización momentánea del rodaje en su última temporada. Norman Reedus sufrió una conmoción cerebral y tuvo frenar el ritmo un par de días, pero, afortunadamente, todo quedó tan solo en un susto.

