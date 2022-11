Jason vuelve por Halloween: en marcha una serie precuela de 'Viernes 13'

No había mejor día para anunciarlo. En la víspera de Halloween, medios como IndieWire han recogido que tendremos nueva entrega de Viernes 13, una de las franquicias slasher más célebres gracias a la iconicidad de su asesino, Jason Voorhees, y a la extensión que ha alcanzado. Viernes 13 empezó como un exploit de La noche de Halloween dirigido por Sean S. Cunningham en 1980: este se centraba en un grupo de adolescentes que intentaban reabrir un campamento abandonado y en el empeño eran acechados por un asesino en serie. Hacia el final este resultaba ser Pamela Voorhees, madre de Jason, pero a partir de ahí su vástago pasaría a ser el villano principal en nueve entregas sucesivas, amén de un crossover con Pesadilla en Elm Street titulado Freddy contra Jason, de 2003.

La última iteración de la saga hasta la fecha se había dado en 2009, a través de un remake de Marcus Nispel. Desde entonces el fenomenal jaleo de derechos que trae aparejada la saga habían dificultado enormemente que la industria pudiera lanzar una nueva entrega, pero por fin Peacock y A24 se han podido poner de acuerdo para trabajar en una serie precuela de Viernes 13 que responde al título de Crystal Lake: que es, en efecto, el nombre del campamento donde se dio la trágica historia de orígenes de Jason Voorhees. Por si no fuera bastante llamativo que A24 prestara su sello (productora independiente que hoy día es básica para entender el género), Crystal Lake está en manos de Bryan Fuller. Es decir, del creador de la aclamada serie Hannibal que protagonizó Mads Mikkelsen.

Fuller también ha estado detrás de Criando malvas, y cabe achacar su vinculación a Crystal Lake a través de la provechosa colaboración con Peacock que ha ido desarrollando en los últimos años. Para la plataforma de streaming de NBCUniversal, Fuller ha trabajado tanto en Star Trek: Discovery como en Short Treks, y ahora cambiará radicalmente de tercio para proseguir con el legado de una película que, aun masacrada por la crítica en su momento, logró recaudar casi 60 millones de dólares partiendo de un presupuesto de apenas 550.000. Viernes 13 es un film de culto, y Fuller no podría estar más satisfecho de trabajar en una precuela de cuyo argumento aún no han trascendido apenas detalles.

“Descubrí Viernes 13 en las páginas de la revista Famous Monsters cuando tenía 10 años y desde entonces he estado pensando en esta historia”, ha declarado Fuller. “Cuando hablamos de terror no hay nada como A24 y estoy encantado de explorar los campos de Crystal Lake bajo su bandera”. La presidenta de NBCUniversal, Susan Rovner, ha asegurado por su parte que “no puede esperar a trabajar con Bryan Fuller”. “Un creador talentoso y visionario del que he tenido el placer de ser amiga y colaboradora durante mucho tiempo, y de hacerlo con nuestros increíbles socios de A24 en esta versión actualizada para Peacock que emocionará a los fans de siempre de la franquicia”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.