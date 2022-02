Aún saboreando la estupenda acogida que ha tenido con la serie El Pacificador para HBO Max y que protagoniza John Cena, el director de la nueva versión de Escuadrón suicida y de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, sigue mostrándose muy activo a través de las redes sociales, incluso respondiendo a preguntas de sus seguidores.

Y ha sido en su misma cuenta de Twitter donde ha difundido cuáles serían sus tres series favoritas de todos los tiempos. Naturalmente, predominan las que ofrecen un especial sentido del humor, y también ha incluido todo un clásico.

Rick & Morty, The Wire, Patriot https://t.co/zrRaBDeopx — James Gunn (@JamesGunn) February 27, 2022

El desprejuiciado y ácido humor de la animación de Rick & Morty está entre sus preferidas junto a The Wire, considerada como una de las mejores series de todos los tiempos. Ambas se unen al título que seguramente es el más sorprendente de su lista, Patriota. Con su particular mezcla de thriller y comedia, la serie creada por Steve Conrad no ha pasado desapercibida por Gunn que la ha querido reivindicar a través de su tuit.

En anteriores ocasiones también ha elaborado su top 3 de videojuegos o películas favoritas. Por ejemplo, en películas de cualquier género y época destacó Hasta que llegó su hora de Sergio Leone, ¡Olvídate de mí! de Michel Gondry o Un largo adiós de Robert Altman.

En cuanto a largometrajes de animación de Studio Ghibli eligió El viaje de Chihiro, La tumba de las luciérnagas y La princesa Mononoke, y en el género zombi la surcoreana Train to Busan, la japonesa One Cut of the Dead y el clásico La noche de los muertos vivientes de George A. Romero. O como películas favoritas adaptando cómics Spider-Man: Un nuevo universo, Deadpool e Iron Man.

