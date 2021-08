Jacob Batalon (‘Spider-Man’) consigue su primer papel protagonista en una serie de vampiros

Poco a poco, Jacob Batalon se ha convertido en un rostro muy querido del Universo de Marvel, gracias a su papel de Ned Leeds. Batalon debutó en Spider-Man: Homecoming encarnando al mejor amigo de Peter Parker, rol que ha mantenido durante varios films incluyendo el tercero del trepamuros, Spider-Man: No Way Home. La película de Jon Watts tiene previsto estrenarse el próximo 17 de diciembre y está rodeada de rumores que apuntan a un embrollo multivérsico al que están invitadas versiones anteriores de Spider-Man, pero entretanto la carrera de Batalon está despuntando más allá de Marvel Studios.

En estos años hemos podido verle en títulos como Blood Fest, Escuela para fracasados o la serie de Quibi 50 States of Fright, y ahora The Hollywood Reporter se hace eco de su primer papel protagonista. Será en Reginald the Vampire, serie de Syfy que auspicia NBCUniversal habiendo fichado ya a Harley Peyton como showrunner (a cargo de la futura serie de Chucky, también en manos de Syfy) y Jeremiah Chechik (Shadowhunters) como director. La cadena de cable ya ha encargado 10 episodios de una hora que compondrían su primera temporada, en caso de que funcione.

Reginald the Vampire se perfila como un atípico coming of age centrado en las desventuras de Reginald Baskin, un adolescente que ha de desenvolverse en un mundo de vampiros guapos y vanidosos, donde es incapaz de conversar con la chica que le gusta. En un momento dado Reginald descubrirá que tiene poderes y tendrá que enfrentarse a algunos de estos vampiros esculturales, dentro de una historia inspirada por la saga de novelas Fat Vampire. Johnny B. Truant comenzó a publicarla en 2012 y ya cuenta con seis volúmenes que llegado el momento garantizarían la continuidad de la serie.

