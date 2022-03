J.J. Abrams producirá una serie biográfica de U2 para Netflix

Con su repaso a la historia de Freddie Mercury y Queen, cabe responsabilizar a Bohemian Rhapsody del reciente boom de biopics musicales en el que se ha sumido Hollywood. Tras Bohemian Rhapsody tuvimos Rocketman sobre la figura de Elton John, y para este año Baz Luhrmann prepara Elvis sobre, pues eso, Elvis Presley. En el futuro se divisan proyectos análogos sobre Bob Marley, Madonna e incluso el cantautor-cómico ‘Weird Al’ Yankovick (con Daniel Radcliffe de protagonista), mientras que ahora The Hollywood Reporter se hace eco de una serie sobre U2. Con todo el sentido del mundo es Anthony McCarten, guionista de la fundacional Bohemian Rhapsody, quien escribe.

McCarten ha sido nominado al Oscar en tres ocasiones por películas del estilo: La teoría del todo sobre Stephen Hawking, La hora más oscura sobre Winston Churchill, y Los dos papas sobre la relación entre Benedicto XVI y el actual Papa Francisco. Curiosamente, de cara a repasar la historia de U2 no va a escribir una película, sino toda una serie dramática que produce Warner Bros. Television en asociación con Netflix, en cuyo catálogo acabaría estrenándose. La serie sobre U2 aún no ha recibido título oficial, pero un detalle muy interesante de la misma es que viene desarrollada por Bad Robot, el sello de J.J. Abrams. De modo que, sí, el director de El despertar de la Fuerza está envuelto en el asunto.

La serie sin título de U2 es solo uno de los múltiples proyectos de los que anda detrás Bad Robot, pues fruto de un acuerdo con DC prepara dos series: una animada de Batman y otro de Justice League Dark. En lo que respecta a U2, solo se conoce la vinculación de sus productoras, pues no hay reparto reclutado aún. Igualmente es una gran noticia para el fandom de esta banda irlandesa, que fuera formada en 1976 y que al parecer ejercería de consultora en el proyecto sobre su vida. U2 está formada por Bono como líder y vocalista, The Edge como guitarra principal, Adam Clayton como bajista, y Larry Mullen como batería.

La historia de U2 comenzó en Dublín, Irlanda, y a lo largo de los 80 se convirtió en una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos. Entre himnos como Pride (In the name of love), I Still Haven’t Found What I’m Looking For o With or Without You, la formación de Bono también destacó por su compromiso político, impulsado a partir del LP War donde encontrábamos cortes como Sunday, Bloody Sunday. El formato de serie quizá obedezca a la amplísima trayectoria de este grupo, que se prolonga sin pausa hasta nuestros días: su último disco, Songs of Experience, fue publicado en 2017.

