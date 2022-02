‘Ironheart’: Lyric Ross (‘This is Us’) se une a la futura serie de Marvel

Entre las toneladas de series que prepara Marvel destinadas a Disney+, parece que Ironheart es la que mejor ritmo de producción está cogiendo. Es decir, títulos como Caballero Luna o Ms. Marvel apuntan a estar prácticamente finiquitados (Caballero Luna, con Oscar Isaac, se estrena de hecho este 30 de marzo), pero en las últimas semanas estamos sabiendo de varios fichajes de Ironheart en paralelo a la inminencia del primer vistazo de la serie. ¿Por qué? Porque Riri Williams, la protagonista de la serie que encarna Dominique Thorne, tiene previsto debutar en Black Panther: Wakanda Forever.

La secuela de Black Panther que vuelve a dirigir Ryan Coogler tratando de sobreponerse al fallecimiento de Chadwick Boseman tiene previsto estrenarse este 11 de noviembre, fecha en la que podremos ver en acción por vez primera a un querido personaje creado no hace mucho por Brian Michael Bendis y Mike Deodato. Se trata de una adolescente que logra crear su propia armadura de Iron Man en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y lo más seguro es que dentro del Universo Cinematográfico de Marvel sustituya a este Vengador una vez se sacrificara, con el rostro de Robert Downey Jr., en Vengadores: Endgame.

El caso es que, más allá de Williams, en el reparto encontramos a Anthony Ramos como el más que posible villano, luego de verle sobre las tablas en Hamilton y en el cine dentro de En un barrio de Nueva York. Ahora The Hollywood Reporter se hace eco de una nueva incorporación que seguramente alegrará al nutrido fandom de This is Us: Lyric Ross, que en la aplaudida serie de NBC interpreta a Deja, hija adoptiva de Randall Pearson (Sterling K. Brown). Sobre su papel en Ironheart no ha trascendido nombre, pero sí que encarnará a la mejor amiga de la heroína protagonista.

Lyric Ross debutó como Deja en la segunda temporada de This is Us, y desde entonces ha sido candidata a varios premios por su interpretación. Su llegada a Ironheart coincide con la emisión de la sexta y última temporada de This is Us (en España podemos ver todas sus temporadas previas a través de Amazon), y se espera que la serie de Marvel empiece pronto a rodar. La guionista principal es Chinaka Hodge, llegada de Snowpiercer, y en el calendario de Marvel Ironheart aparece rodeada de otros títulos televisivos como Secret Invasion, Armor Wars, House of Harkness, Echo o la segunda temporada de Loki.

