Conoce a Irene Balmes, la hija del vocalista de Love of Lesbian que triunfa con 'La Mesías'

A sus 17 años, la joven actriz catalana Irene Balmes se ha convertido en una de las verdaderas sorpresas de la serie La Mesías, donde interpreta al personaje de Irene en su juventud, en un momento en el que la familia Puig Baró la renombra como Resurrección.

Su debut en el mundo de la interpretación ha hecho que Balmes alcance la primera nominación de su carrera a la mejor actriz de reparto en los Premios Feroz 2024. Categoría donde comparte protagonismo con otras compañeras de la misma serie como la cantante Amaia Romero.

Lo que pocos saben es que el talento le viene innato a Irene, quien en la vida real hija es hija del cantante Santi Balmes, el vocalista de la histórica banda de indie rock Love of Lesbian, formada en 1997 y que actualmente continúa regalándonos algunas de los mejores conciertos del panorama musical.

"Un día del año pasado me dijo: 'Papa, quiero hacer un casting'. No le di más importancia hasta que vino otro, y luego otro, así hasta el cuarto, momento en el que me dijo: 'Unos directores de Madrid que dicen que se llaman los Javis quieren hablar conmigo'. En ese momento me quedé bizco y pensé: '¿Sabe esta chiquilla en el lío en el que se ha metido?", señalaba el cantante en su cuenta de Instagram.

La hija de Santi Balmes triunfa en 'La Mesías'



Ambos acudían recientemente a una entrevista radiofónica para RAC1, donde la actriz procedente de Sant Vicenç dels Horts confesaba cómo aterrizó en la serie de los Javis y lo complejo que resultó compaginar el rodaje con sus estudios de segundo de bachillerato.

"Fue una época complicada. Aún no sé cómo lo he hecho, no tengo ni idea, pero lo conseguí. El rodaje me enganchó en el primer trimestre y un poco en Navidad. Además, con el trabajo de investigación y los exámenes... Estaba y no estaba, pero los profesores me ayudaron mucho", explicaba la actriz sobre su gran oportunidad para brillar en la televisión.

Algo que merecía totalmente la pena al compartir pantalla con actores de la talla de Lola Dueñas. "Tenía a Dueñas de madre. ¡Qué mujer, madre mía! Jugaba muy fuerte, era todo muy salvaje y muy fuerte. Lo acababas oyendo. Dudé mucho de hasta dónde podemos hablar de nuestra vida más real y hasta dónde no. En los momentos de llorar quizá debía pensar en algo mío, y eso me acababa trastornando. Tenías que saber muy bien cuál era la diferencia", confesaba la joven Balmes para RAC1.

El miedo a la fama de Love of Lesbian

Pese a todo, la actriz tenía miedo a que muchos pensaran que había llegado allí por ser hija de Santi Balmes. "Es una inseguridad bastante fuerte", revela. Esto es totalmente descabellado contando con que ella siempre intentó distanciarse de la popularidad de su padre en los castings, presentándose como la hija de cualquier vecino y alcanzando el papel de Irene/Resurrección en su etapa joven, el mismo personaje que interpretaba Macarena García en su etapa adulta.

"Quiero que se entienda muy bien, que hice un proceso como cualquier otro podría haber hecho", agregaba sobre ello la intérprete ante la atenta mirada de su padre. Y es que Santi Balmes lleva meses compartiendo contenidos en sus redes para apoyar el estreno de la serie de Movistar Plus+, que contó con su presentación en la pasada edición del Festival de San Sebastián, donde Irene acudió junto a su madre.

"A veces pensaba que la vida ya me había dado suficientes sorpresas, pero todavía me tenía reservadas unas cuantas", confiesa entre risas Balmes, quien estos años de atrás ya hablaba de su papel como padre de dos hijas en el libro infantil Yo mataré monstruos por ti. "Todo esto no te lo esperas con 16 o 17 años. Piensas que las cosas son más progresivas... Hay gente que nace con la flor en el culo", bromeaba.

Además de su faceta como actriz, Irene también nos dejaba ver estos meses su amor compartido con su padre por la música a través de la interpretación de canciones como Tierra, de Xoel López.

Posteriormente, la entrevista en RAC nos permitía conocer mejor a padre e hija a través de un juego en el que sacaban a relucir su participación en las redes sociales, quién es más fiestero o deportista, ofreciéndonos momentos de ternura entre ambos.

El propio Santi Balmes había contando con algún que otro pinito en el mundo del cine y la televisión con su papel como policía en la película Cobardes (José Corbacho y Juan Cruz, 2008), y ponía voz a Escorpio en la película de animación Memorias de un hombre en pijama (Carlos Fernández de Vigo, 2018).

Así, está claro que Irene Balmes ha llegado para quedarse después de su gran interpretación en La Mesías, que ponía los pelos de punta a los espectadores.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.