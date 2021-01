Hugh Grant y Josh Harnett se unen a lo nuevo de Guy Ritchie

Ponerse al frente del remake de Aladdin terminaba de atestiguar (por muy bien que funcionara en taquilla) que la carrera de Guy Ritchie estaba perdiendo fuelle, pero para aquellos desconfiados este cineasta inglés se apresuró a estrenar al año siguiente The Gentlemen: Los señores de la mafia. Este glamuroso thriller suponía su regreso a la ficción criminal que le había hecho famoso en sus inicios, y obtuvo el éxito suficiente como para alumbrar la idea de una serie basada en sus personajes (actualmente en preparación) y permitir que Ritchie se mantuviera en esta senda. De hecho, su próxima Five Eyes se enmarca en este regreso a las raíces.

No por nada, tiene a Jason Statham como actor protagonista, quien ya trabajara con Ritchie en Lock & Stock, Snatch y Revolver. La idea es que el rodaje comience el mes que viene en Turquía, y previamente a este inicio medios como Collider se hacen eco de dos llamativos fichajes: el de Hugh Grant, que volvería a trabajar con Ritchie tras The Gentlemen, y el de Josh Harnett. Este último no solo en su primera colaboración con el director, sino también en su primera película de gran presupuesto en cerca de una década, habiendo solo adquirido cierto lustre con su intervención en Penny Dreadful luego de que en los primeros 2000 protagonizara éxitos como Pearl Harbor, El caso Slevin o Sin City.

Five Eyes se centra en la historia de una agente del MI6 encarnado por Statham que es reclutado por la misteriosa organización cuyo nombre da título a la película. ‘Five Eyes’ le encomienda la misión de parar la venta de unas letales armas, y Statham tendrá que aliarse para ello con una experta de la CIA que interpreta Aubrey Plaza. Además de Harnett y Grant (que visto lo bien que se lo pasó en The Gentlemen no sería descabellado encontrarle como el villano de la función), tenemos en el reparto a Cary Elwes. La película está escrita por Ivan Atkinson y Marn Davis y, como pasara en The Gentlemen, Miramax se encarga de la producción.