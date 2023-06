La huelga de guionistas para también las series de 'El Pingüino' y 'Daredevil: Born Again'

A principios de esta semana supimos que Disney le había visto por fin las orejas al lobo, e intuyendo lo mucho que iba a afectar a sus planes la huelga de guionistas decidió efectuar un cambio drástico sobre su calendario de estrenos. Es lo que ha provocado escenarios tan locos como que Avatar 5 no vaya a estrenarse hasta 2031, mientras todas las producciones de Marvel posteriores a 2024 se aplazan igualmente. Hay incluso películas que han suspendido su rodaje ante la imposibilidad de tener guionistas en el set, caso de Thunderbolts o Blade.

La huelga del Sindicato de Guionistas dio inicio el 2 de mayo. Ha pasado casi un mes y medio, y Hollywood está congelado ante la amenaza de que el gremio de intérpretes también se una a las protestas. Entretanto día sí y día también sabemos de nuevas producciones que echan el cierre, y ahora Hollywood Reporter se hace eco de dos más. Ambas relacionadas con los superhéroes, una con Marvel y otra con DC. Son Daredevil: Born Again y El Pingüino, que desde hoy no siguen adelante con su rodaje.

Ha ocurrido luego de que el trabajo en el set fuera interrumpido varias veces por los piquetes, resolviendo los responsables mandar la gente a casa hasta que se llegue a un acuerdo. Daredevil: Born Again es una serie de 18 episodios destinada a Disney+ que supondría el regreso por todo lo alto de Charlie Cox como el superhéroe homónimo tras su estancia en Netflix. Aunque ya hemos podido verle en otros proyectos del MCU: ahí está Spider-Man: No Way Home o She-Hulk: Abogada Hulka.

A Cox le dio tiempo asimismo a rodar otra aparición en Echo, spin-off de Ojo de Halcón que llega al streaming este 29 de noviembre. Aquí aparecería con Vincent D’Onofrio, coprotagonista igualmente de Born Again como el villano Kingpin. Así que al menos nos reencontraremos pronto con estos personajes pase lo que pase con Born Again, pero no podemos decir lo mismo de Jon Bernthal: su regreso como Punisher, en principio, tendría lugar solo en la serie que ha parado su rodaje.

Mientras El Pingüino tenía el desarrollo bastante avanzado, pero ha parado y no tantea ninguna fecha de estreno. Es un spin-off de la película The Batman a cargo de Matt Reeves, centrándose en uno de sus villanos: Oswald Cobblepot, que aquí vuelve a interpretar Colin Farrell para un próximo estreno en HBO Max (o Max dentro de EE.UU.) Le acompaña en el reparto Cristin Milioti y al frente del proyecto encontramos a Lauren LeFranc como showrunner y a Craig Zobel (La caza) como director.

Se esperaba que tanto El Pingüino como Daredevil: Born Again llegaran al streaming alrededor de 2024, pero quizá ya no sea posible.

