La huelga de guionistas retrasaría un año la serie de 'Blade Runner' a cargo de Amazon

Llevamos tres semanas con huelga de guionistas, sin indicios de que el sindicato llegue a un acuerdo con los productores. De hecho cunde la amenaza de que, de prolongarse, otros gremios de Hollywood como el actoral y los directores se unirían, parando virtualmente la industria. Esto aún no ha ocurrido, pero varios proyectos tienen que lidiar ahora mismo con la ausencia de escritores, y en el caso de Amazon Prime Video tenemos el curioso caso de El señor de los anillos: Los anillos de poder.

La serie está rodando su segunda temporada, y va a seguir adelante aunque los creadores no estén en el set. No ha corrido la misma suerte otra gran apuesta de Amazon Studios, cuyo destino recoge Deadline. Hablamos de Blade Runner 2099, la serie de acción real que produce la plataforma de streaming junto a Ridley Scott (director de la icónica película de 1982) en calidad de productor ejecutivo. Blade Runner 2099 aún no ha confirmado reparto, pero quería empezar a rodarse en breve.

Estaba previsto que el equipo se trasladara a Belfast, en Irlanda del Norte, pero la huelga habría obligado a que el rodaje se retrasara todo un año, a la primavera de 2024. Un parón de lo más drástico que lamenta un medio local, Northern Ireland Screen: “El proyecto llevaba muchos meses preparándose en Belfast. La huelga del Sindicato de Guionistas ha paralizado la producción en todo el mundo y esperamos que se llegue pronto a un acuerdo justo para que el equipo pueda volver al trabajo”.

Blade Runner 2099 es una millonaria serie que quiere expandir la historia iniciada por Philip K. Dick en su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de la que Blade Runner suponía una adaptación libre. Varios años después Denis Villeneuve dirigió la secuela, Blade Runner 2049, manteniendo la presencia de Harrison Ford como Rick Deckard e incorporando a Ryan Gosling como personaje protagonista. Blade Runner 2099 sería una continuación de esta historia: como su título indica, 50 años después en esa Los Ángeles distópica.

La serie está desarrollada por Silka Luisa, y no tenemos más detalles de cuál es su argumento o equipo. Quizá pasados unos meses, cuando la auténtica fecha de rodaje esté cerca, sepamos algo más.

