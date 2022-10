'Hierve' se convertirá en serie manteniendo el protagonismo de Stephen Graham

A raíz de títulos como This is England o Boardwalk Empire (donde interpretó a un mayestático Al Capone), Stephen Graham se había ganado un considerable fandom, que no hizo sino aumentar a partir del cariño que le cogió Martin Scorsese. Es posible, sin embargo, que su consagración llegara en 2021 con Hierve: un infartante drama rodado en un solo plano secuencia que relataba una noche de trabajo especialmente atribulada en un restaurante. Graham era su encargado, secundado por intérpretes como Vinette Robinson y Hannah Walters, actriz que también es productora y, además, compañera sentimental de Graham.

Hierve, dirigida por Philip Barantini y coescrita entre este y James Cummings, obtuvo varias nominaciones al BAFTA incluyendo una para el protagonista de Graham, rodeada de entusiastas respuestas por parte de crítica y público. No era descartable que tuviera continuación, y según recoge The Hollywood Reporter esta ya está en marcha: se tratará de una secuela en forma de miniserie de cinco episodios, auspiciada por la BBC y por la producción conjunta de Graham y Walters. Quienes, asimismo, volverán a sus personajes en compañía de buena parte del reparto original. Barantini y Cummings también están en el barco.

Luego de los sucesos de Hierve, la Cary que interpreta Robinson se ha convertido en la nueva jefa de cocina, con Graham volviendo como Andy Jones sin que por ser degradado haya disminuido su nerviosismo. Hierve provenía de un corto previo con el mismo equipo, Punto de ebullición, y la serie de BBC planea expandir su mundo drásticamente. “Nos quedamos boquiabiertos con el éxito mundial de la película y estamos realmente entusiasmados de volver a Hierve como serie para la televisión”, han afirmado los productores. “La serie se adentra en el corazón de la industria de la restauración y la hostelería, donde casi todo puede ocurrir entre el entrante y el plato principal”.

Graham y Walters están muy entusiasmados de poder seguir trabajando en la historia de Hierve. “Las increíbles reacciones a la película, a su historia y específicamente a sus personajes, junto al gran deseo de saber más y profundizar en sus mundos, nos ha llevado a crear una serie dramática con la BBC en la que mantendremos a la audiencia atrapada, intrigada e involucrada en los viajes de los personajes”. La serie de Hierve, aún sin título oficial ni fecha de emisión, ha sido descrita como “una montaña rusa de sentimientos y emociones a la que querrás volver”. “La comida volará y las lágrimas caerán”, nos prometen.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.