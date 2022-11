Henry Cavill cuenta cómo ha sido ver ‘Arcane’ con su novia

Arcane, la serie sobre el universo League of Legends, continúa captando nuevos adeptos. La serie estrenada en 2021 se transformó instantáneamente en una producción laureada por público y crítica, otorgando la posibilidad de continuar explorando las tramas en una segunda temporada, ya confirmada. Ahora, Henry Cavill, un gamer confeso, ha mostrando su propia opinión sobre la ficción de Netflix.

"¡Realmente disfruté de Arcane! Me alegro mucho de que me la recomendaras, porque después fui a casa inmediatamente y dije: 'Bien, Natalie [su novia], un tipo en el trabajo me dijo que debería ver Arcane'. Y ella dijo: 'Oh, he oído cosas muy buenas sobre ella", confesaba Cavill al crítico británico Ali Plumb, quien ya le ha entrevistado en varias ocasiones para BBC Radio 1.

"No podía dejar de verla y se hizo realmente tarde, Natalie me decía: 'Bueno, deberían irnos a la cama', y yo estaba en plan 'no, no, no, no, no, tenemos que seguir viéndola", añade un enganchadísimo actor a la serie. Finalmente, su novia también decidía seguir con ella y terminaban confirmando su amor hacia ella. "Es asombrosa".

Un gusto por las ficciones que Cavill comparte con su actual pareja, Natalie Viscuso, vicepresidenta de estudios de televisión y digitales en Legendary Entertainment. Se trata del estudio detrás de El hombre de acero (Zack Snyder, 2013) y Enola Holmes (Harry Bradbeer, 2020), películas protagonizadas por Cavill y que unieron a ambos.

Después del estreno de la secuela de Enola Holmes y el anuncio de su retorno como Superman, Cavill vuelve a estar en boca de todos. Unos días que coinciden de nuevo con su salida repentina de la serie The Witcher, de cuyas novelas y videojuegos siempre se mostró también un gran fanático.

Este abandono, de cara a la cuarta temporada de The Witcher, dejaba numerosas cuestiones en el aire, pero apuntaba hacia su salida por el respeto que Cavill posee hacia la obra original y el alejamiento de la ficción de la misma. Henry Cavill, el fan con el que todo autor quiere contar entre sus seguidores.

