'Heartstopper' anuncia la fecha de estreno de su tercera temporada: sinopsis, reparto y más sobre la serie de Netflix

En octubre de 2023, Alice Oseman comenzaba la producción de la tercera temporada de Heartstopper tras varios meses revisando los nuevos guiones. La autora de los cómics originales y guionista de la serie de Netflix se preparaba para la continuación de la emotiva historia de amor entre Charlie Spring (Joe Locke) y Nick Nelson (Kit Connor), así como la del resto de su pandilla de amigos.

Los personajes de los institutos Truham y Higgs nos enamoraban a través de sus vivencias durante su etapa escolar, alcanzando tal éxito que el gigante rojo del streaming renovaba la serie incluso por una cuarta temporada, antes del estreno de esta tercera tanda de capítulos. Ahora, Netflix ha anunciado la fecha de estreno con un nuevo adelanto.

'Heartstopper', tercera temporada: fecha de estreno

Nueva temporada, cambio de estación. Si la primera tanda de episodios llegaba en abril de 2022 y la segunda en agosto de 2023, la tercera llegará en octubre de 2024. Así lo ha anunciado Netflix a través de un nuevo clip en el que vemos a todos los actores principales en el detrás de las cámaras, con alguna pequeña confesión de Kit Connor: "Este es el episodio 8. La cosa está que arde entre Nick y Charlie".

'Heartstopper', tercera temporada: sinopsis

"En esta segunda temporada comenzamos a explorar la salud mental a lo grande y creo que es bastante obvio por la forma en que terminamos la temporada. Será un elemento importante de la tercera temporada", declaraba Oseman en agosto de 2023.

Todo apunta a que el trastorno de la alimentación que posee Charlie será el foco principal de los nuevos capítulos, así como el avance en su relación con Nick. También conoceremos más sobre "la verdadera pasión de Tao [William Gao], lo que le gusta hacer y cuáles son sus hobbies", y su acercamiento a Elle (Yasmin Finney).

Entre los detalles de esta tercera temporada encontramos la ausencia del personaje de Ben, quien veía cómo su trama se cerraba tras pedir perdón a Charlie y vivir con la culpa por no aceptarse a sí mismo como homosexual.

'Heartstopper', tercera temporada: reparto

En las primeras imágenes podemos ver el retorno de Charlie Spring (interpretado por Joe Locke), Nick Nelson (Kit Connor), Tao Xu (William Gao), Elle Argent (Yasmin Finney), Isaac Henderson (Tobie Donovan), Darcy Olsson (Kizzy Edgell), Sahar Zahid (Leila Khan) y Tori Spring (Jenny Walser), aunque no aparece Ben Hope (Sebastian Croft), confirmando la que podría ser su salida de la serie como se venía rumoreando.

Además, la tercera temporada de Heartstopper podría contar con nuevos cameos de Olivia Colman como la madre de Nick, así como la llegada de Jonathan Bailey (Los Bridgerton) en el papel de Jack Maddox, un personaje que realmente no aparece en los cómics originales, pero que sí que formaría parte de la obra de Alice Oseman. Este papel estaría inspirado en Henry Maddox, el protagonista del relato The Ethics of Infatuation Dynamic.

