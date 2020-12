HBO renueva ‘The Flight Attendant’ por una segunda temporada

“Cassie tomando malas decisiones”. Steve Yockey, showrunner de The Flight Attendant, resume así los atractivos que el público ha encontrado en su serie, y que en última instancia han llevado a su renovación para una segunda temporada. “Creo que incluso intentando estar sobria y haber hecho un cambio en su vida, va a seguir siendo entretenido verla tomando decisiones que tú no tomarías”, prosigue. Parece que The Flight Attendant, que concluyó recientemente su andadura inicial, ha obtenido una audiencia nada desdeñable, y HBO Max ya ha confirmado que pronto veremos nuevas desventuras de la azafata Cassie Bowden.

Kaley Cuoco, su intérprete, se hizo con los derechos de la novela homónima de Chris Bohjalian incluso antes de que esta fuera publicada en 2018, y justo después de finalizar The Big Bang Theory ejerció de productora y actriz protagonista en este thriller humorístico. Emitida en nuestro país por HBO España, la serie a cargo de Yockey ha conquistado al público con su mezcla de intriga y humor negro, y aunque las críticas tampoco la hayan puesto por las nubes (chiste aeronáutico) ya nada puede impedir su próximo regreso en el servicio de streaming de Warner (que quizá coincida cuando HBO Max esté disponible en España).

The Flight Attendant se centra en la historia de Cassie Bowden, que luego de tener un breve romance con un pasajero (el cual termina asesinado), se ve involucrada en una complicada trama de espionaje.