HBO Max desembarcará en España durante la segunda mitad de 2021

“Necesitamos ser un servicio más global”. Estas fueron las palabras de Andy Forsell, máximo responsable de HBO Max Global, durante la una charla con Web Summit que tuvo lugar poco después de que su empresa lanzara la bomba: a lo largo de este 2021, todos los grandes estrenos de Warner Bros. llegarían simultáneamente a las salas y al streaming, siguiendo el ejemplo de Wonder Woman 1984. Una vez consumado este golpe a las exhibidoras tradicionales, Forsell reveló que los planes de HBO Max no terminaban ahí, también se había previsto que este nuevo servicio de streaming, implantado en EE.UU. el pasado mes de mayo, desembarque pronto en Europa y Latinoamérica.

Así las cosas, y por mediación de HBO Europe, se espera que HBO Max llegue a España por esas fechas, justo a tiempo para el estreno de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, miniserie de cuatro horas que podría tener un lanzamiento mundial después de todo. La idea es que todos los servicios de HBO vayan actualizándose poco a poco con el catálogo de HBO Max, aunque se desconoce cómo lo hará exactamente: al hecho de que ya hay ficciones de este servicio que han entablado compromisos con otras compañías (en España, por ejemplo, Raised by Wolves es emitida dentro de TNT), se suma el que en EE.UU. HBO y HBO Max sean servicios individuales: uno siendo la cadena por cable y la plataforma de streaming, y otro una plataforma de streaming diferente.

La inexistencia de HBO Max en España hasta ahora había conducido, además del trasvase a otras cadenas, a que los contenidos bien pasen directamente al catálogo de HBO (fue el caso de Encurtido en el tiempo) bien a que no lleguen nunca (lo que ha ocurrido con las reuniones de El ala oeste de la Casa Blanca o El príncipe de Bel-Air). Llevar a HBO Max fuera del territorio estadounidense constituye una maniobra arriesgada (las cifras de suscriptores han sido tirando a decepcionantes y hasta ahora no ha dado tantos ingresos como se esperaba), pero obedece al propósito de Warner Media de que esta pueda competir en igualdad de condiciones con Netflix, Amazon y otra “recién llegada”, Disney+.

También cabe verlo como una medida en consonancia al propósito de que toda su cosecha cinematográfica pueda verse tanto en un medio como en otro, envalentonados con la aparente subida de suscriptores que ha supuesto el anuncio de que Wonder Woman 1984 vería la luz dentro de su catálogo estas Navidades; anuncio, por cierto, que ya ha impelido a HBO Max a eliminar en EE.UU. la posibilidad de un periodo de prueba. La idea es que estas medidas atinen a “duplicar el contenido” mientras HBO Max logra aglutinar en su seno todas las producciones de DC, y a su traslado a otros territorios también podría traer consigo el catálogo de TCM, The CW, New Line, Cartoon Network, Adult Swim o Crunchyroll.