HBO renueva ‘Barry’ por una cuarta temporada

¿Qué pasaría si un asesino a sueldo siente que su trabajo no le llena, y aquejado por una crisis psicológica encuentra un refugio en la interpretación? Esa es la llamativa premisa de Barry, serie de HBO que coquetea con el thriller, la comedia y el drama existencialista, y que a lo largo de sus tres temporadas ha tenido en Bill Hader su gran activo. Hader no solo interpreta al citado asesino, sino que también dirige y ejerce de showrunner junto a Alec Berg, habiendo cosechado grandes elogios por parte de la crítica que llegado el momento se tradujeron en varios Emmy. Hader ha sido reconocido como Mejor actor, y lo mismo ha ocurrido con su compañero Henry Winkler en calidad de actor de reparto.

Sin embargo la pandemia no perdona, y en última instancia provocó que el hiato entre la segunda y la tercera temporada fuera enorme. Luego de que Barry concluyera su segunda entrega en mayo de 2022, la tercera se hizo esperar casi tres años, hasta que llegó finalmente a HBO Max el pasado mes de abril. Aún se encuentra, por ello, en plena emisión, pero la cadena no ha querido perder el tiempo y según recoge The Hollywood Reporter ha decidido renovar Barry por una cuarta temporada. La audiencia y la calidad parecen seguir respondiendo, y aún queda mucho tiempo que pasar junto a este asesino neurótico.

“Bill, Alec y todo el elenco y equipo han traído una exquisita tercera temporada de Barry. Es una mezcla magistral de risas y suspense, y estoy muy contenta de anunciar que tendremos cuarta temporada”, ha declarado Amy Gravitt, ejecutiva de programación de HBO. El plan ahora es que la producción de la cuarta temporada de Barry dé comienzo en el mes de junio, según concluya la actual entrega, y que Hader se encargue de dirigir los ocho episodios que la compondrán.