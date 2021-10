Hayden Christensen se incorpora al reparto de la serie de Ahsoka Tano

Si tuviéramos que quedarnos con un personaje de Star Wars que se ha adueñado del cariño del fandom pese a no aparecer en la saga principal, ese sería sin duda Ahsoka Tano. La Jedi presentada en The Clone Wars y creada por Dave Filoni tuvo por fin una encarnación live action en la segunda temporada de The Mandalorian, siendo interpretada por Rosario Dawson y causando una gran emoción entre los seguidores de la saga. De modo que no sorprendió a nadie que Disney anunciara meses después que produciría una serie consagrada a este personaje y encabezada por Dawson, Ahsoka, contando asimismo con la escritura de Filoni y la producción ejecutiva de Jon Favreau.

Más allá de que la serie se ambientaría luego de los acontecimientos de El retorno del Jedi no tuvimos más detalles, pero ahora The Hollywood Reporter se hace eco de una impactante novedad: Hayden Christensen formará parte del reparto de Ahsoka. Es decir, que quien interpretara a Anakin Skywalker en las precuelas de George Lucas (despidiéndose del personaje al tiempo que se convertía en Darth Vader con La venganza de los Sith, estrenada en 2005) añade una nueva serie de Star Wars a su agenda, pues hay que recordar que también está confirmada su aparición en la serie Obi-Wan Kenobi, donde se reuniría con su antiguo compañero de reparto Ewan McGregor.

Este fichaje es muy prometedor dada la historia en común de Ahsoka Tano y Anakin Skywalker, pues tal y como vimos en The Clone Wars Tano fue la aprendiz padawan de este último, uniéndoles una estrecha relación de amistad que quedó destrozada cuando Skywalker sucumbió al Lado Oscuro. Ya como Darth Vader y según pudimos ver en Star Wars Rebels, el antiguo Jedi llegó a enfrentarse a Ahsoka con consecuencias traumáticas, pero es de suponer que esta nueva serie en acción real culmine esta relación tan apasionante. Solo hay una pega: Anakin murió en El retorno del Jedi, de modo que si aparece en Ahsoka solo podrá hacerlo gracias a los flashbacks o a ese recurso tan socorrido de volver como fantasma de la Fuerza.

Antes de Ahsoka, volveremos a ver a Christensen como Darth Vader en la serie de Obi-Wan Kenobi, que tiene previsto su estreno en Disney+ en algún punto de 2022. En lo que respecta a la serie protagonizada por Dawson (que ya apareció junto a Christensen en un film anterior, El precio de la verdad), el estudio aún no ha tanteado una fecha.

