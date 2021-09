¿Han sido canceladas ‘Estoy vivo’ y ‘El ministerio del tiempo’?

Lamentablemente, en la producción nacional no resultan habituales las apuestas por la fantasía y la ciencia ficción, sobre todo si nos centramos en el ámbito público. Dos casos excepcionales como Estoy vivo y El ministerio del tiempo se han bañado, así, en el calor de un fandom fiel pero no necesariamente representado en las cifras de audiencia (muchos consumían las series por diferido), lo cual acababa implicando una falta de confianza por parte de TVE a la hora de darles continuidad. Frente a la mayor o menor regularidad de la que ha disfrutado Estoy vivo, el caso de El ministerio del tiempo es más dramático, con una larga pausa que culminó en el estreno de una celebrada cuarta temporada.

Ahora bien, tanto una como otra no han logrado remontar sus números en su última tanda, y su futuro lleva tiempo en el aire. La serie de Javier Olivares intentó anticiparse a esta incertidumbre con un último episodio que sonaba a fin de ciclo, y ahora todo queda en manos de los ejecutivos de TVE. Quienes, según recoge Fuera de Series, no parecen muy por la labor. Javier García, subdirector de Ficción de TVE, ha aclarado que “son dos series para las que no tenemos un proyecto inminente, pero es algo a lo que nos apetece volver”. Desde la cadena se resisten a hablar de cancelación, aunque lo que parece impepinable es que no hay planes inmediatos de que vayan a continuar.

García fue preguntado en el marco de la edición XIII del FesTVal, el evento de televisión más importante de España, que se ha celebrado esta semana en Vitoria y ayer culminó con su ceremonia de clausura. “La estrategia de ficción se está definiendo en estos momentos”, señala García. “Ahora hablamos de ellas como de fondo de armario, pero siempre las tenemos en mente”. Como suele ocurrir en otros casos, puede que ahora todo esté en manos de la base de fans, y sus deseos de que regresen tanto Estoy vivo como El ministerio del tiempo pueden deparar en que, efectivamente, TVE les dé una nueva oportunidad. Veremos cómo se desarrolla la situación en los próximos meses.

