'Hacks': la aclamada comedia de HBO Max se afianza como una serie imprescindible en su temporada 2

[Este artículo contiene SPOILERS de 'HACKS' 2T]

Hacks fue todo un fenómeno durante el pasado año, coronándose como una se las comedias estrella en los Emmy de 2021. Ahora, la serie creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky ha vuelto a HBO Max con ocho capítulos en los que de nuevo indagamos en la naturaleza de la comedia, las mujeres y las relaciones -con los demás y con uno mismo-.

Por suerte, esta segunda temporada continúa manteniendo la frescura de la primera y no defrauda gracias a un humor ácido, una mirada profundamente feminista y una reflexión sobre la autovalidación, el hedonismo millennial y el sacrificio.

La temporada empieza fuerte. Deborah (Jane Smart) descubre la jugarreta de Ava (Hannah Einbinder) -recordemos que al final de la primera temporada se va de la lengua contando muchos detalles personales de su jefa- y decide hacerle la vida imposible. Se niega a despedirla, pero la demanda por airear sus trapos sucios.

Intentar que los tiburones de la industria del entretenimiento no utilicen sus intimidades para perfilar un personaje en una incipiente producción se convierte en un dolor de cabeza para Ava y para Jimmy (Paul W. Downs), su representante.

Esta premisa es la que desatará las tensiones al comienzo de la temporada con un tira y afloja continuo entre ambas, que además tiene implicaciones para el resto de los personajes -de hecho, es una oportunidad excelente para dibujar más a estos secundarios-. Sin embargo, a medida que la serie avanza, entendemos que el problema entre ellas dos, más que sus diferencias, son sus similitudes.

Hacks Cinemanía

De hecho, gran parte del éxito de esta temporada radica en la capacidad de sus creadores para desarrollar dos personajes que podían quedarse en la comodidad de los antagonistas pero que comienzan a virar hacia complejidades mucho más interesantes.

Además los múltiples escenarios en los que se desarrolla la nueva acción gracias a la gira ayudan a crear más matices, más situaciones descabelladas y abren la puerta a nuevos secundarios que enriquecen profundamente la historia.

Confía en el proceso

Se podría decir que estamos ante una entrega mucho más reflexiva, donde profundizamos en las dinámicas de validación y la complejidad del proceso artístico.

Hacks Cinemanía

Después de muchas actuaciones en las que Deborah no conecta con el público, tiene que competir con el parto de unas cuantas vacas o se echa encima a una audiencia de lesbianas, empieza a perder la fe en su nuevo texto. Las críticas son malas, uno de sus célebres acosadores le rehúye y, en definitiva, termina por preguntarse si acaso no debería haberlo dejado cuando estaba en lo más alto.

Es entonces cuando Ava le recuerda aquello de “trust the process”, un consejo que parece aplicar también a ella misma. Cuando comienza la serie, la joven escritora no ve esperanza ninguna en su colaboración con Deborah y, sin embargo, ahora está absolutamente confiada en lo que están haciendo juntas. Ella tiene auténtica fe en que el material es bueno.

Con esta motivación, Deborah decide cambiar el rumbo. Sí, el texto puede ser bueno, las ideas están ahí pero ya no le sirve “derrumbar” a todo el mundo con su humor. Por otro lado, contar su vida, aunque la adrece con algunos chistes, resulta un poco triste y humillante para un show de comedia. La clave es derrumbarse a ella misma, ser la diana de sus bromas, dejar de tomarse tan enserio a Deborah Vance. Ser ella quien recibe el “punch” del “punch line”.

Este giro es muy interesante para un personaje que es abiertamente despiadado -con pequeños atisbos de humanidad aquí y allá- pero que decide abrazar esa naturaleza viboresca y dejar de compadecerse por todos los golpes que le ha dado la vida. Después de todo, ella también ha dado unos cuantos.

Conoce tu valor, luego demuéstralo

Deborah siempre ha sido una luchadora y en esta temporada eso se confirma. Tras un momento de debilidad y un pequeño reajuste, conseguirá que su show triunfe. Es tan bueno que decide llevarlo a la televisión, pero la acogida de las cadenas no es muy buena. En un principio esto puede ser una jarra de agua fría, pero todos están demasiado seguros de la calidad del material nuevo como para dejar que caiga en el olvido o conformarse con cualquier cadena. “Una cadena no me va a decir lo que valgo, puedo hacerlo yo misma”, sentencia Deborah.

Hacks Cinemanía

El caso de Ava, sin embargo, es bien distinto. Tiene talento, sin duda, pero no está dispuesta a mostrarse al mundo. No quiere tomar crédito en los textos de Deborah y devalúa constantemente su trabajo. Lo que en la primera temporada era una lucha constante por hacerse valer se convierte ahora en una especie de conformismo. ¿Al final simplemente quería hacer algo que la llenase como escritora? ¿Tiene una especie de síndrome de Estocolmo y se conforma tan solo con ver brillar a su captora?

También es el momento de brillar para Jimmy, representante de ambas, y Kayla, su “peculiar” asistente. Los dos han conseguido buenos trabajos gracias a la herencia de sus padres, pero cuando sus jefes se niegan a que continúen apoyando a Deborah en su aventura de autoproducción, ambos deciden dejarlo todo y creer en ellos mismos -y en su cliente estrella-.

Los caminos se separan

En el último capítulo Deborah despide a Ava en un intento de empujarla a seguir su propio camino y empezar a brillar con luz propia. Por fin su talento está siendo validado por productores importantes pero Ava ha llegado a tal punto de intimidad y fidelidad hacia Deborah que es capaz de rechazar cualquier trabajo con tal de no defraudarla -y no llevarse otro tortazo-.

En el fondo, la relación entre ellas ha ido mucho más allá de lo profesional, porque el humor es un lenguaje del alma y quien conecta a través del humor, conecta de verdad. Aquí otro matiz interesante, porque resulta que al final, Deborah va a tener un corazoncito y se permite dejar de ser el centro del mundo para preocuparse por el futuro -brillante, al parecer- de su joven compañera.

Ellas dos se separan, pero ¿volverán a cruzarse sus caminos? Por el momento no está confirmada una tercera temporada y lo cierto es que el final parece bastante cerrado. No obstante, Hacks ha sido uno de los grandes éxitos de HBO Max en su historia reciente y sus creadores ya han confirmado que este no es el final que tienen previsto para la historia de Deborah Vance.