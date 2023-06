¿Habrá más 'Ted Lasso'? Esta foto aviva los rumores sobre un spin-off

El fin de temporada siempre llega, y ningún fichaje es eterno. Esa sabiduría futbolera debería ayudarnos a encarar el final de Ted Lasso, la serie futbolera de Apple TV+ que se despide tras tres temporadas llenando las canchas de buen rollo.

Sin embargo, aunque el show haya llegado oficialmente a su fin, los rumores sobre un futuro spin-off, o sobre una continuación sin Jason Sudeikis como el personaje titular, no paran de sucederse. Rumores que un tuit de la plataforma ha disparado hasta el infinito.

"Esto huele a potencial", reza el mensaje, acompañando a una foto de Nate Shelley (Nick Mohammed), Roy Kent (Brett Goldstein), nuevo gerente del club tras la marcha de Ted, y Beard (Brendan Hunt) posando en el vestuario del Richmond. ¿Significa esto que esos tres personajes serán los protagonistas de un nuevo show?

Por lo pronto, el tuit corrió como la pólvora entre los fans de Ted Lasso. Y no solo entre ellos: el propio Nick Mohammed no tardó en citarlo, añadiendo solo un emoji con una cremallera en la boca. Normal que algunas de las respuestas al mensaje de Apple TV+ le pidieran a la plataforma que no jugase con los sentimientos del fandom.

Si bien la huelga de guionistas podría retrasar bastante la aparición de nuevos capítulos de Ted Lasso, estas pistas dan a entender que el show aún no ha chutado su último tiro a puerta. Y, entre los rumores más persistentes sobre un spin-off, destaca la teoría según la cual veremos una nueva serie sobre el equipo femenino del Richmond, con Rebecca (Hannah Waddingham) y Keely (Juno Temple) como protagonistas.

Así pues, los milagros de Ted Lasso (serie y personaje) son múltiples. No solo han conseguido que el Richmond aspire al título de la Premier, sino que gracias a ella el público estadounidense ha perdido la olla por una historia de fútbol europeo. Esperemos que este partido tenga prórroga.

