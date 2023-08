'Gen V': quién es quién en el violento spin-off juvenil de 'The Boys'

La pequeña y gran pantalla del siglo XXI no se pueden entender sin la ficción de superhéroes. Arrancamos siglo con los X-Men y Spiderman en salas, y Christopher Nolan pronto impuso la intensidad en DC con su Batman. En 2008, Iron Man dio comienzo al prolífico MCU y a la edad más dorada del cine de capas y mallas.

Inevitablemente, la televisión se ha contagiado de esta fiebre superheroica, con apuestas fuera de Marvel y DC tan interesantes como The Boys, que llegaba a Prime Video para darle la vuelta al género. Esta vez, los poderosos protagonistas eran los malos de la historia.

A la sugestiva ficción comandada por Eric Kripke (Supernatural) no le han faltado gore y violencia explícita. Su tercera entrega, estrenada el año pasado, era otro adictivo chute de esteroides, reflejo recrudecido de lo peor de nuestra corrupta sociedad: orgías superheroicas (hasta con pulpos), brutalidad pasada por Compuesto V, corporativismo sanguinario y ese brillante Homelander (Antony Starr) 'trumpiano'.

El fenómeno de Prime Video se expande ahora con un spin-off, Gen V, que nos traslada a la universidad Godolkin, el prestigioso recinto de Vought donde los estudiantes se preparan para ser los próximos miembros de los Siete. Ya sabemos lo que pasa cuando los 'supers' se vuelven malos, pero no todos los superhéroes empiezan siendo corruptos.

El caos universitario se entremezcla así con situaciones explosivas (literalmente) y un suceso siniestro que pondrá en jaque a los jóvenes protagonistas. Te presentamos a tus nuevos héroes favoritos de la pequeña pantalla.

Jaz Sinclair es Marie Moreau

La mejor amiga de Sabrina (Kiernan Shipka) en Las escalofriantes aventuras de Sabrina se pone al frente de Gen V en la piel de Marie, una superheroína de 18 años con la capacidad de controlar y convertir en arma su propia sangre. En su primer año en Godolkin, quiere demostrar que tiene lo que hay que tener para unirse a Los Siete, pero se ve arrastrada por el misterio que esconde la escuela.

Patrick Schwarzenegger es Luke Riordan

El hijísimo de Arnold, que recientemente ha participado en las series La lista final y The Staircase, se pone la capa de Golden Boy, con la habilidad de prender fuego a todo su cuerpo. Es un estudiante del último año en la universidad Godolkin y uno de los mejores, por lo que tiene muchas posibilidades para entrar en los Siete.

Chance Perdomo es Andre Anderson

Otro viejo conocido para los fans de Las escalofriantes aventuras de Sabrina que también se ha pasado por la saga After. Este californiano interpreta a Andre, un alumno de tercer año con poderes magnéticos. Es el mejor amigo de Golden Boy y el hijo del famoso superhéroe Polarity, a quien le tocará suceder cuando se jubile.

Lizze Broadway es Emma Meyer

Las has podido ver en la serie Here and Now o la película Ghosting, pero Gen V es su trampolín a la fama internacional. En ella, se mete en la piel de Emma, también conocida como Little Cricket por su capacidad para hacerse muy pequeña. Esta joven algo insegura e ingenua es la amiga y compañera de cuarto de Marie.

Maddie Phillips es Cate Dunlap

Phillips ha protagonizado la serie de Netflix Dos balas muy perdidas antes de ingresar en la universidad de Godolkin, donde interpreta a una alumna de tercero, amiga de Jordan y Andre, y novia de Luke. Cate es capaz de obligar a la gente a hacer cualquier cosa que pida tan solo con tocarles. Es poderosa, segura de sí misma y una de las superheroínas más populares del campus.

London Thor y Derek Luh son Jordan Li

Hay un personaje en Godolkin que necesita a dos actores. Se trata de Jordan Li, con la habilidad de cambiar entre las formas masculina y femenina, a través de las cuales manifiesta diferentes poderes: el hombre (a cargo de Derek Luh) es indestructible, mientras que la mujer (interpretada por London Thor) es ágil y lanza rayos de energía. Este héroe destaca en la Escuela de Lucha contra el Crimen de Brink.

Asa Germann es Sam

Tras pasarse por Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, Germann se pone el traje de un héroe con superfuerza, invulnerabilidad y un gran corazón, que está intentando escapar de sus desafortunadas circunstancias. Se ve acosado por sus alucinaciones, que a veces le hacen difícil diferenciar qué es real y qué no.

Shelley Conn es Indira Shetty

La actriz británica que dio vida a Lady Mary Sharma en Los Bridgerton es ahora la decana de la universidad Godolkin. No tiene poderes, pero sí formación en psicología de superhéroes y quiere transformar Godolkin en un centro de élite para jóvenes con habilidades. Se interesa por Marie cuando esta llega al campus.

Sean Patrick Thomas es Polarity

Es posible que lo conocieras junto a Julia Stiles en Espera al último baile y ahora interpreta al padre de Andre, un antiguo alumno y administrador de Godolkin. Polarity espera que su hijo siga sus pasos y tome el nombre Polarity cuando se jubile. Confía en que Andre forme parte de los Siete y no se piensa detener hasta que este sueño se haga realidad.

Clancy Brown es Rich 'Brink' Brinkerhoff

De Los inmortales al universo The Boys, tras pasar por Marvel, Star Wars y hasta John Wick. El veterano actor Clancy Brown es Brink, un reconocido profesor de la lucha contra el crimen e instructor de héroes como A-Tren, la reina Maeve y Profundo. Se dedica a encontrar a los mejores nuevos talentos de Godolkin para que se unan a los Siete y cree que Golden Boy tiene lo que hace falta para ser el siguiente.

Marco Pigossi es Edison Cardosa

El actor brasileño Marco Pigossi, que coincidió con Elsa Pataky en La tierra de las mareas, interpreta al Doctor Edison Cardosa. Poco se sabe del personaje al que da vida, un talentoso doctor con vínculos con la universidad Godolkin.

