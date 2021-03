¿Fue Wanda demasiado egoísta? El director de ‘Bruja Escarlata y Visión’ defiende sus actos

Aún estamos en plena resaca del final de Bruja Escarlata y Visión, con la previsible afluencia de voces en Internet cuestionando varios elementos del último capítulo que Disney+ estrenó la semana pasada. Por encima de todas las teorías fan que han resultado quedarse en agua de borrajas (especialmente sangrante lo de la aparición de Evan Peters, que no trajo ni un mísero crossover con los X-Men de Fox), está todo lo relativo a Wanda Maximoff, y a la resolución del infierno al que había sometido a Westview. Hay quien piensa que el personaje de Elizabeth Olsen no recibió un castigo proporcional a sus actos, y que los habitantes de esta localidad merecen una satisfacción.

No es el caso de Matt Shakman, director de todos los episodios de Bruja Escarlata y Visión. Como otros miembros del equipo, es consciente de cómo la primera serie oficial del MCU en Disney ha podido defraudar las expectativas de su público, pero está convencido de que Wanda tuvo el destino que merecía. “No creo que hayamos dejado a Wanda irse de rositas”, asegura durante una entrevista con Rolling Stone. “En el episodio final se da cuenta de lo que ha hecho. Lo comprende cuando Agatha le dice ‘¿eres una heroína o una villana? Los héroes no torturan a la gente’, e intenta dejarlos ir en ese momento, pero descubre que aún no está lista para despedirse de su familia”.

El tormento al que Wanda había sometido a los habitantes de Westview (siendo obligados a protagonizar una sitcom eterna en la que la Bruja Escarlata pudiera refugiarse del mundo real) llevó a conjeturas que la situaban como la villana de la próxima Doctor Strange in the Multiverse of Madnesss, donde ya estaba confirmada su aparición. No obstante, Maximoff terminó recapacitando, a través de un proceso que para Shakman es troncal a Bruja Escarlata y Visión. “La serie siempre ha girado en torno al dolor y a cómo afrontar la pérdida, así que tenía que acabar con la aceptación de esa pérdida, pero también el destino de la Bruja Escarlata y todo lo que eso significa”.

“La crisis en la mitad de este episodio es muy importante para su historia, y es lo que la mueve finalmente a aceptar la pérdida de Visión y su familia (...) Pero esa escena final, cuando camina por la ciudad, es su paseo de la vergüenza, con todos esos ojos mirándola fijamente y acusándola. Es una paria, y no la van a perdonar”. Shakman alude por último a una escena que comparte con Monica Rambeau (Teyonah Parris). “La conversación con Mónica ejemplifica cómo dos personas que se han unido por el dolor y la pérdida comprenden lo que hay detrás. No significa que lo excuse, y Wanda lo sabe. Se va de este pueblo sabiendo que ya no es bienvenida”.

Tardaremos un tiempo antes de descubrir qué ocurrirá con Wanda Maximoff (máximo cuando se estrene Doctor Strange in the Multiverse of Madness el 25 de marzo de 2022), pero hasta entonces habrá Marvel para rato: el viernes que viene ya llega Falcon y el Soldado de Invierno, la siguiente serie en el calendario del MCU.