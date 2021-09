“Fue más duro de lo que esperábamos”: La experiencia de Jennifer Aniston en la reunión de ‘Friends’

La experiencia de Friends: The Reunion puede ser definida con multitud de adjetivos, según la hondura de tu apego a la sitcom que venía a homenajear tras cerca de 16 años. Quizá el más ajustado sea “agridulce”. Por mucho que pudiéramos regodearnos en la nostalgia/ celebración del impacto cultural de esta serie nacida en los 90, la noción del paso del tiempo y la incomodidad de ver a esas personas juntas después de tanto tiempo eran inseparables del espectáculo, y no fueron pocos los espectadores que advirtieron cosas como el extraño comportamiento de Matthew Perry o el hecho de que solo Matt LeBlanc pareciera pasárselo genuinamente bien.

Jennifer Aniston es consciente de ello, y a través del podcast Literally! With Robe Lowe se ha sincerado sobre cómo fue su reencuentro con las estrellas de la serie. “A todos nos pegó un bajón mucho más duro de lo que esperábamos. Porque en tu mente piensas ‘oh, viajar en el tiempo será muy divertido’, y resulta que no”. Aniston recuerda como especialmente dolorosa la primera escena, cuando el reparto iba llegando a un set que recreaba el escenario de la serie. “El set se reprodujo al detalle, era exactamente igual, con todas sus pequeñas cosas colocadas de la misma manera”.

“Y de repente estás ahí y, ya sabes, han pasado 16 años, y han sucedido muchas cosas en las vidas de cada uno de nosotros”. Junto a LeBlanc, Perry, David Schwimmer, Courteney Cox y Lisa Kudrow, Aniston pronto se vio luchando para contener las lágrimas frente a las cámaras. “Regresar allí es nostálgico pero también melancólico. Ya sabes, muchas cosas han cambiado y todos hemos tomado caminos diferentes, algunos fáciles y otros no tan fáciles. Fue brutal, y tampoco podía escapar de ello. Había cámaras por todas partes y no podía dejar de llorar… hubo un momento en el que todos estábamos llorando a mares”.

Aunque todo lo que quería transmitir Friends: The Reunion era la alegría de estos intérpretes volviendo a juntarse luego de varios años, la experiencia acabó siendo más deprimente de lo que habían llegado a imaginarse. “Tal vez David no lloró… creo que él no se llegó a romper. Pero incluso LeBlanc se quebró en cierto momento. Ya sabes, el señor tipo duro, hasta a él se le humedecieron los ojos”, concluye Aniston.

