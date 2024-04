Frankie Muniz confiesa el motivo por el que no sale en estos dos episodios de 'Malcolm'

Además de por haber lanzado a la fama a Bryan Cranston (Breaking Bad), la serie Malcolm es célebre por ser una de las series más descorazonadoras, a la par que descacharrantes, acerca de familias disfuncionales. Una situación que, según su protagonista Frankie Muniz, no solo tenía lugar delante de la cámara.

Muniz, cuyos trabajos en cine y TV se han vuelto extremadamente esporádicos, ha revelado las razones por las que no aparece en dos episodios de la serie. Según explica, esto se debió a que la situación en el plató de Malcolm se había vuelto tensa hasta niveles insostenibles.

"Ciertas personas" tenían aterrorizado al reparto

"Hay dos episodios en los que no salgo porque me fui del set", ha explicado Muniz desde el reality I'm A Celebrity Australia, en el que concursa actualmente (vía Deadline). Según añade el actor, esta espantada se debió a la conducta de "ciertas personas".

"Todo el mundo tenía miedo de plantarle cara a ciertas personas cuando se ponían maniáticas, maleducadas o te faltaban al respeto: parecía que andaban pisando huevos", señala.

"Me sentía fatal cuando veía a la gente asustada de defenderse. Era en plan 'di algo'", prosigue. Así pues, decidió abandonar temporalmente la serie como protesta: "No me importaba que me dijesen que no iba a volver, porque valía la pena hacerlo. Que yo fuera el protagonista de la serie ayudaba".

Pese a que su carrera se prolongó con títulos como las dos entregas de Superagente Cody Banks, Frankie Muniz no tardó en distanciarse de la industria de Hollywood tras sus malas experiencias.

"Nunca sentí que encajase del todo en el mundo de Hollywood, aunque vivía en él", recuerda. "Me nominaron a Emmys y Globos de Oro, hacía todas aquellas cosas, y pensaba '¿Qué estoy haciendo aquí?".

"Odiaba Los Ángeles", añade el actor, reconociendo que se siente mucho más feliz desde que decidió mudarse a Arizona. "Empecé a disfrutar de cosas como mirar los árboles y los pájaros volando. Ir a hacer la compra era divertido", señala. "Eso no lo puedes hacer en LA. Es una experiencia deprimente".

