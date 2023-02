Finn Wolfhard desvela que sufrió ansiedad y ataques de pánico rodando 'Stranger Things'

Finn Wolfhard había tenido pequeños papeles en Los 100 o Sobrenatural para cuando llegó con 12 años a Stranger Things. La ficción de los Duffer, fenómeno instantáneo al aterrizar en Netflix, lo catapultó a la fama mundial y desde entonces lo hemos podido ver en películas de éxito como It o Cazafantasmas: Más allá.

Ahora, en una entrevista para GQ (vía The Hollywood Reporter), el actor ha reflexionado sobre su "torbellino de carrera" y el impacto que ha tenido en él el convivir con la fama siendo tan joven (llegó a Stranger Things con 13 años). Tal y como relata en la revista, durante sus primeros años en la adolescencia estaba bien y "no hablaba de nada" porque "no había tiempo, o al menos sentíamos que no había".

Sin embargo, a partir de los 15-16 años, empezó a tener ataques de pánico diarios. "Todo el mundo decía: 'Miradlo, está bien. Está pasándoselo genial", ha explicado: "Pero en realidad me estaba desarrollando, estaban pasando cosas en mi cerebro y se estaban formando ansiedades, así como cosas que no me di cuenta de que tenía que enterrar por cómo tenía que sentirme en el trabajo".

El actor ha asegurado que también ha sufrido ataques de pánico en el set de When You Finish Saving the World, la película dirigida por Jesse Eisenberg que se ha estrenado en enero en EE UU: "Estaba muy tenso y nervioso por el proyecto porque pensaba: 'Es la primera película que hago como adulto". Eisenberg, que también empezó a trabajar en la industria siendo un adolescente, compartió con él su propia experiencia sufriendo ataques de pánico durante el rodaje de Adventureland en 2009.

En los últimos años, Wolfhard ha intentado llevar una vida lo más normal posible, para lo que ha compartido piso alquilado con amigos en Los Ángeles y ha vuelto al instituto en Vancouver. En cuanto a la fama que le ha dado Stranger Things, también en lo que respecta a la exposición en redes sociales, reconoce que por momentos ha sido "raro".

Adiós a Hawkins

Wolfhard regresará pronto a Hawkins para la quinta entrega de Stranger Things, que será la última. "Va a ser una locura acabarla", ha reconocido: "Va a ser genial, pero va a ser una locura". En cuanto a su carrera después de que finalice la serie de Netflix, el actor afirma que "no estoy preocupado de ser relevante, solo me preocupa la gente a mi alrededor y el trabajo que hago cada día".

"Cuando las cosas resultan abrumadoras y grandes, puede parecer aún más grande para un niño actor que puede sentir que todo puede desparecer en un instante", ha explicado. Wolfhard admite que la idea de tomarse un descanso puede dar miedo, también a algunos de sus compañeros, pero él trata de animarlos para que lo hagan. "Es necesario", asegura, antes de zanjar: "Te mantiene vivo. Te mantiene mejor en tu trabajo".

