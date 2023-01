Sadie Sink desvela cuándo dio su primer beso: "¡Podéis verlo en Netflix!"

Después de su alabado papel como Max en Stranger Things, de trabajar con Taylor Swift en su cortometraje, y a la espera del estreno, el próximo 27 de enero, de La Ballena, la película que protagoniza junto a Brendan Fraser, a sus 20 años de edad Sadie Sink se ha convertido en una de las grandes promesas del cine.

A pesar de que ya contaba con años de experiencia como actriz, tanto en televisión —con participaciones en series como Unbreakable Kimmy Schmit o American Odyssey— como en teatro —donde protagonizó en 2012 el musical Annie—, fue en 2017 cuando se dio a conocer mundialmente con su papel de Maxine Mayfield en la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix, convirtiéndose en una más de esos "talentosos niños de Stranger Things".

Desde entonces, no hay trabajo que haya hecho por el que no se la haya alabado y, por ello, cuesta creer que fue con tan solo 15 años cuando la vimos interpretar a aquella misteriosa Madmax por primera vez. Aquella joven rebelde de pelo rojo se ganó el corazón de los espectadores con su monopatín, sus contestaciones bordes, sus peleas con su hermano Billy y su adorable relación con el personaje de Lucas.

Fue precisamente con él, en el baile de instituto de Hawkins, después de que su personaje sea admitido en el grupo tras conocer la existencia del Mundo del revés, cuando Sink dio su primer beso, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Así lo ha recordado en su reciente entrevista para WMagazine, donde ha admitido que, aunque resultó raro, es un momento que recuerda con cariño.

"Fue en el rodaje de Stranger Things. Con Caleb McLaughlin, que interpreta a Lucas. Estábamos grabando. ¡Podéis verlo en Netflix!", ha bromeado la actriz. "Los dos estábamos muy raros, pero también fue gracioso porque todos nuestros amigos estaban ahí y todos los extras y las luces y la música. En el momento fue estresante, pero ahora miro atrás y me rio", ha explicado.

Desde entonces, ambos actores han protagonizado algunas de las escenas más intensas de la producción, con Sink como protagonista indiscutible de la cuarta temporada, por la que ha ganado el premio de la Asociación de Críticos de Hollywood a Mejor actriz de reparto en una serie de streaming.

A la espera del desenlace final, la última temporada nos dejó con Running Up That Hill sonando en bucle y el sufrimiento de no saber qué pasará con el personaje de Max. "Estoy emocionada. Creo que el final ha llegado en el momento oportuno, pero igualmente será emotivo", ha afirmado la actriz.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.