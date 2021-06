Ewan McGregor, encantado de rodar escenas de sexo con hombres en 'Halston'

Quienes han seguido la carrera de Ewan McGregor, sabrán que al actor escocés no le importa la identidad sexual de sus personajes siempre que estos valgan la pena. Algo de lo que ha dado nuevas pruebas en Halston, la serie biográfica sobre el diseñador producida por Ryan Murphy.

Dado que la vida sexual de Roy Halston fue, cuanto menos, hiperactiva, la coautora de la serie Christine Vachon recuerda haberle preguntado a McGregor si tendría algún reparo hacia las escenas de alto voltaje homoerótico. Según Vachon (vía IndieWire), su respuesta fue: "Eso es parte del personaje".

De hecho, McGregor pensaba que la serie estaba quedándose corta a este respecto, añade Vachon. "Ewan quería incluir una escena en la que a Halston lo arrestaban por exhibicionismo, porque estaba haciendo cruising en Central Park. [Su punto de vista era] que ese era un aspecto de la naturaleza humana y de su personaje".

Ahora bien: Vachon también indica que McGregor no conocía la historia de Roy Halston antes de empezar la serie. "No tenía ni idea de quién era, pero su reacción fue: 'Quiero interpretar a este tío", comenta. Y añade: "Necesitábamos a alguien notable, que no tuviera miedo de ser antipático y que pudiera rodar las escenas de sexo. Y Ewan era ese tío".