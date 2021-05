Tráiler de 'Halston', el desfase disco de Ewan McGregor y Ryan Murphy para Netflix

"He sido un inadaptado toda mi vida, y un día eso dejó de importarme una mierda": así habla (en off) Ewan McGregor mientras su Roy Halston entra al Studio 54, la mítica discoteca neoyorquina cuyas parroquianas más chic no se quitaban sus creaciones ni para dormir. Y así de contundente es el tráiler de Halston, la miniserie en la que el actor escocés y Ryan Murphy nos contarán la vida de este mítico diseñador.

La vida de Roy Halston (1932-1990) estuvo tan marcada como la creatividad como por el exceso y la egolatría. Algo que el avance también deja claro, porque si tu amiga Liza Minelli (Krysta Rodriguez) te dice "tu problema es que no sabes cuándo parar", es que lo tuyo es grave.

Tras diseñar el mítico sombrero pillbox que vistió Jackie Kennedy en la investidura de su marido como presidente de EE UU, la carrera de Halston registró un imparable ascenso que le convirtió en pionero de las lifestyle brands. Pero, llegados los 80, sus malas decisiones le costaron el control de la empresa que lleva su nombre.

El copioso reparto del show también cuenta con Vera Farmiga, Bill Pullman y Rory Culkin como el cineasta Joel Schumacher, amigo y compañero de juegas del diseñador en su juventud.

Halston llegará a Netflix el 14 de mayo. La serie consta de cinco episodios.