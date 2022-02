'Euphoria': Minka Kelly (Samantha) se negó a salir desnuda en la segunda temporada

Entre las incorporaciones que nos ha traído la segunda temporada de Euphoria, está la de Minka Kelly, que se mete en la piel de Samantha, madre de los hijos a los que cuida Maddy (Alexa Demie). A medida que la entrega ha ido avanzando, la abeja reina de la serie ha ido confiando en Samantha, con la que se ha abierto sobre sus problemas con Nate (Jacob Elordi) y el triángulo amoroso que forman junto a Cassie (Sydney Sweeney).

En una entrevista reciente para Vanity Fair, Kelly ha desvelado ahora que, en su primer día en el set de Euphoria, rodó una escena en la que originalmente iba a salir desnuda: se trataba de una secuencia en la que Maddy le desataba el vestido, que terminaba cayendo al suelo.

La actriz ha confesado que se sintió abrumada y vulnerable ante la idea de desnudarse nada más llega al set, además de que la escena le pareció gratuita: "Era mi primer día como invitada en esta nueva serie y no me sentía cómoda estando desnuda".

Por ello, pidió que su personaje conservara la ropa, diciendo al director Sam Levinson: "Me encantaría hacer esta escena, pero creo que podemos mantener el vestido puesto". Levinson respetó y aceptó la petición de Kelly y la escena resultó igual de poderosa e íntima entre Maddy y Samantha, confiándose sus más íntimos secretos y vivencias la una a la otra. "Sam me dijo: '¡Vale!'. Ni siquiera dudó", ha recordado la actriz: "Rodó una preciosa escena y consiguió justo lo que quería".

Los desnudos en 'Euphoria'

No es la primera vez que una actriz del fenómeno de HBO Max se niega a salir desnuda en una secuencia. Sydney Sweeney también relataba recientemente que, pese a sentirse cómoda haciendo la serie, sí ha querido eliminar algunos desnudos de su personaje en la segunda temporada.

“Sam [Levinson] es fabuloso,” afirmaba: "Había unas escenas en las que Cassie tenía que aparecer sin camiseta y le dije que no pensaba que fuera necesario que estuviera en topless. Me dijo: 'Ok, no las necesitamos'. Nunca sentí que Sam me estuviera obligando a nada o forzando meter una escena de desnudo en una serie de HBO. Cuando no quería hacer algo, no me obligaba".

