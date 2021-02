Estas son las nuevas series originales que llegan a Disney+ de la mano de Star

En las últimas horas Disney ha realizado una presentación de los contenidos que desembarcarán en el seno de su plataforma de streaming a partir de este 23 de febrero, gracias a la incorporación de Star al catálogo de Disney+. Star nace como el hogar no solo de aquellas propiedades de la Casa del Ratón ausentes en su oferta habitual debido a la calificación por edades (muchas de ellas provenientes de la 20th Century Fox que adquiriera en 2020), sino también con el objetivo de alojar una cantidad ingente de contenidos originales, producidos expresamente para este nuevo subcatálogo. Su adhesión a Disney+ se realizará de forma automática e incrementará el precio de la suscripción a 8.99 euros, y contará de entrada con contenidos muy apetecibles.

Además de títulos archiconocidos como Titanic, la saga Alien o la serie Perdidos, Star llegará con ficciones que se podrán disfrutar desde el primer día: ficciones que, siguiendo el ejemplo de Bruja Escarlata y Visión, lanzarán sus dos primeros episodios al mismo tiempo y luego continuarán semanalmente. Disney+ ha confirmado hasta cuatro series que estarán disponibles desde el estreno de Star: por un lado está Big Sky, thriller a cargo de David E. Kelley (Big Little Lies) con Ryan Phillippe al frente del reparto. Así como Con amor, Victor (el esperado spin-off de Con amor, Simon), Helstrom (serie de Marvel ajena al MCU) y Solar Opposites, serie animada a cargo de los creadores de Rick y MortyJustin Roiland y Mike McMahan centrada en una familia de alienígenas que se muda a la Tierra.

La idea de Disney+ es que Star se componga de hasta cincuenta películas y series pertenecientes a la etiqueta Star Originals antes de que acabe el año, y también ha dado el título de ficciones que llegarían en los próximos meses. Son Y: The Last Man (basada curiosamente en un cómic de DC con Diane Lane de protagonista), The Old Man (con Jeff Bridges y John Litgow encabezando una adaptación de la novela de Thomas Perry), Dopesick (dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Michael Keaton queriendo indagar en el auge del consumo de opioides en EE.UU.) u Only Murders in the Buildings (con Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez encarnando a unos fans del true crime que se ven envueltos en un asesinato de verdad).

En algún punto también llegarían a Star el spin-off de American Horror Story titulado apropiadamente American Horror Stories, y la serie The Dropout protagonizada por Kate McKinnon. Durante la presentación también se ha incidido en la importancia que poco a poco adquirirá la producción europea, y Sofía Fábregas (productora de series como Antidisturbios) ha sido confirmada como Presidenta de Producción Original, anticipando la llegada de series “100% locales que hablen de nosotros”. En lo que respecta a la producción española, por ahora, solo tenemos la ya anunciadaBesos al aire, que llegaría en marzo y no es exactamente un Star Original, al venir desarrollada previamente por Mediaset.

Disney+ se compromete a que en los años que restan para 2024 lleguen hasta cincuenta producciones europeas a Star, y ha desvelado el título de las que ya están en marcha. Desde Francia llegan Oussekine (basada en la trágica muerte del estudiante Malik Oussekine), Paralelles (de ciencia ficción) y el biopicSoprano: Sing or Die. De Italia llegan dos: Ignorant Angels (sobre una mujer que descubre que su marido muerto tenía una aventura con otro hombre) y The Good Mothers (sobre un grupo de mujeres contra el crimen organizado, basada en hechos reales)... y de Alemania otras dos: la comedia negra Sultan City y Sam- A Saxon, basada en la historia del primer policía negro de Alemania del Este.

Desde Holanda nos llegará, por último, el documental deportivo Feyenoord Rotterdam. Asimismo, a toda esta oferta hay que añadirle las series que Disney+ tiene planeadas para 2021 y adscritas a Marvel una vez concluya Bruja Escarlata y Visión. Así, la Casa del Ratón mantiene su plan de que antes de que acabe el año veamos Falcon y el Soldado de Invierno, Loki, Ojo de halcón y What if…?. Su objetivo es que, para dentro de tres años, los 95 millones de suscriptores que posee mundialmente ahora hayan pasado a ser entre 230 y 260 millones.