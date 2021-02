Cumplir años, es lo que tiene: a veces, a uno le apetece distanciarse de los hitos que le convirtieron en lo que es, y Rupert Grint es la prueba. El actor inglés, que interpretó a Ron Weasley en la saga de Harry Potter, no solo no espera que su personaje reaparezca en la serie que prepara HBO Max, sino que también confiesa que no ha visto la mayoría de filmes de la franquicia.

En declaraciones para Variety, Grint señala que Ron no aparecerá en el show, al menos que él sepa. "Sería raro si fuera algún tipo de continuación", explica. "Tengo un extraño sentimiento de protección hacia ese personaje. Incluso cuando vi las obras de teatro, fue una sensación muy extraña".

De hecho, Rupert Grint apunta que la serie de Harry Potter sería más interesante si contara "con un grupo de amigos diferente" en lugar del Chico que Vivió, Ron y Hermione Granger.

El actor, que ahora trabaja en Fangs (la serie de M. Night Shyamalan para Apple TV+) ha dejado caer además que no es un erudito en potterología, y menos aún en lo que a las películas se refiere. "Probablemente vi las tres primeras en las premieres, pero después de eso dejé de verlas", señala. Ahora bien, también admite que en breve le tocará una repesca. "Ahora que tengo una hija, seguramente tendré que verlas con ella".