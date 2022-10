Escucha a Helaena Targaryen si quieres saber lo que va a pasar en 'La casa del dragón'

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE LA CASA DEL DRAGÓN]

Puede parecer que sus hermanos Aegon (Ty Tennant) y Aemond Targaryen (Leo Ashton) le han robado el protagonismo en los últimos episodios de La casa del dragón, pero Helaena (Evie Allen), la hija de Viserys (Paddy Considine) y Alicent (Olivia Cooke), ha sido una pieza fundamental en la trama. Y si no te has dado cuenta es porque no has prestado atención a lo que decía.

Pese a haber estado hasta el momento en un segundo plano, la pequeña ya ha mostrado cierto poder desde su primera aparición en el episodio 6, cuando, conversando sobre insectos con su madre, dejó en evidencia que es una "soñadora"; es decir, que vaticina lo que está por pasar.

Cuando Alicent se dirigió a su hermano Aemond para decirle que algún día tendría un dragón, Helaena zanjó: "Tendrá que cerrar un ojo". Quienes hayan visto el episodio 7 de la serie saben que Aemond consigue convertirse en jinete del todopoderoso Vhagar, pero esto le cuesta una pelea con Jacaerys (Leo Hart) y Lucerys (Harvey Sadler) en la que pierde un ojo.

Otra escena clave sucede también en el capítulo 7, durante el funeral de Laena Velaryon (Nanna Blondell) que congrega a todos los protagonistas en Marcaderiva. Mientras sus hermanos discuten sobre la conveniencia de casarse con ella para mantener la pureza de su sangre, vemos a Helaena jugando con una araña y murmurando: "La mano se vuelve telar. Una madera verde, otra negra. Dragones de carne, tejiendo dragones de hilo".

Tal y como apunta Den of Geek, se trata de una profecía sobre la guerra civil que se avecina dentro de la Casa Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones. "Dragones de carne" parece aludir al reciente matrimonio entre Rhaenyra (Emma D'Arcy) y Daemon (Matt Smith), unión que refuerza el linaje de los Targaryen, sobre todo para quienes cuestionan a la heredera.

"La mano se vuelve a telar", por su parte, es una clara referencia al regreso de Otto Hightower (Rhys Ifans) como Mano del Rey. Al fin y al cabo, el personaje es todo un estratega y la mente detrás del alzamiento del los Hightower; lo vemos cuando alaba a su hija Alicent en el último episodio porque ve que por fin tiene la determinación necesaria para ganar esta guerra.

Así, todo indica que Helaena es una "soñadora", como otros que ya hemos visto en el universo Juego de tronos. Entre los personajes que han mostrado poderes para predecir el futuro, están Jojen Reed (Thomas Brodie-Sangster), con el don de la vista verde o sueño profético, o Bran Stark (Isaac Hempstead Wright). Hay otra antepasada de los Targaryen que tenía este don: Daenys Targaryen, apodada la Soñadora, que predijo la caída de Valyria.

Sin desvelar demasiado sobre lo que ocurre en Fuego y sangre, la novela de George R.R. Martin en la que se basa La casa del dragón, Rhaenyra es desafiada por su medio hermano Aegon en la lucha por el Trono y Helaena parece haber visto la trifulca que se avecina. A partir de ahora, prestemos más atención a lo que dice la joven.

