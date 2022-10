Escribe Olivia Cooke o Emma D'Arcy en Google: 'La casa del dragón' tiene una sorpresa para ti

Todo cinéfilo sabe cómo toma James Bond su Martini: "Mezclado, no agitado". Y ahora, gracias a TikTok, también hemos descubierto cuál es el cóctel favorito de Emma D'Arcy, la astuta y decidida Rhaenyra Targaryen en La casa del dragón.

La semana pasada, en un encuentro programado por HBO Max entre D'Arcy y su enemiga de batallas dinásticas Olivia Cooke, que da vida a Alicent Hightower en la ficción, esta última planteaba en voz alta la cuestión sobre cuáles son sus bebidas preferidas. "Un negroni", contestaba D'Arcy, para después puntualizar: "Sbagliato. Con prosecco".

Lo que podría haber quedado en una interacción simpática se ha convertido en un fenómeno viral que no ha tardado en correr como la pólvora en la red social de vídeos, con muchos usuarios compartiendo sus propios clips en los que repetían el audio: "Negroni sbagliato with prosecco in it".

Google se ha contagiado ahora del meme más famoso de Poniente. Si escribes los nombres de Olivia Cooke o Emma D'Arcy en su buscador, aparece una imagen animada, una especie de gif de dos brazos que brindan. A juzgar por el dibujo, se trata de Alicent, con su vestido verde de la Casa Hightower, y Rhaenyra, con el negro que identifica a los Targaryen.

Búsqueda de Emma D'Arcy en Google Cinemanía

La primera levanta lo que parece un margarita mientras que la segunda sujeta, como no podría ser de otra manera, un negroni sbagliato con prosecco. Además, Google te da la posibilidad de compartir esta imagen por Facebook, Twitter o correo electrónico, y te facilita un enlace que conduce a la búsqueda del negroni sbagliato, explicándote su preparación.

Recordemos que el negroni tradicional se hace con un tercio de vermut rojo, un tercio de Campari y un tercio de ginebra. Es este último tercio el que se sustituye por prosecco (vino espumoso italiano) en la variación "sbagliata" de la preparación.

No hay mejor forma de celebrar el final de la primera temporada de La casa del dragón el próximo lunes que con el cóctel favorito de su protagonista. Sin duda, Rhaenyra necesitará tomarse algo fuerte cuando se entere de que los Hightower le han tomado la delantera nombrando a Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney) rey de los Siete Reinos tras la muerte de su padre Viserys (Paddy Considine). Brindemos por esa Danza de los Dragones que se avecina.

