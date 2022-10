La obsesión de TikTok con este cóctel es culpa de 'La casa del dragón'

No es ningún secreto que los habitantes de Poniente son de muy buen beber, también dos siglos antes de que Tyrion Lannister anduviera por allí. La casa del dragón lo ha dejado bien claro cada vez que ha tenido la ocasión de poner una copa en la carcomida mano del rey Viserys, pero no se ha quedado ahí y también han preguntado a las estrellas de la serie por su bebida favorita fuera de la ficción.

La pregunta surgió en un encuentro programado por HBO Max entre Olivia Cooke y Emma D'Arcy -intérpretes de las mayores amienemigas del reino: Alicent y Rhaenyra- para distribuirlo por redes sociales. Cooke plantea en voz alta la cuestión sobre cuáles son sus bebidas preferidas, a lo que recibe la respuesta inmediata de D'Arcy que se ha viralizado a toda velocidad a través de TikTok.

"Un negroni", contesta D'Arcy. "Iba a decir lo mismo", empieza a intervenir Cooke antes de ser frenada en seco por el resto de la respuesta. "Sbagliato. Con prosecco", culmina D'Arcy mientras su compañera concluye extasiada: "Impresionante". El clip, como corresponde a las obras de arte tan definidas y rotundas en su perfección, ha corrido como la pólvora y ya supera los 11 millones de reproducciones en TikTok.

Por supuesto, siguiendo la tónica habitual en la red social de vídeos, muchos usuarios han empleado el audio de la conversación entre Olivia Cooke y Emma D'Arcy para crear sus propios clips convirtiendo el "Negroni sbagliato with prosecco in it" en el meme más refrescante de La casa del dragón que se ha compartido esta semana.

Hay multitud de variaciones, empleadas para expresar preferencias sobre las más diversas cuestiones, asaltando desde hace unos días el timeline de todos los usuarios que quizás nunca habían oído hablar del negroni sbagliato con prosecco.

Negroni sbagliato con prosecco: qué es y cómo se prepara

Si quieres saber por qué Emma D'Arcy apuesta por un negroni sbagliato y Olivia Cooke se retuerce de placer al imaginarlo con prosecco, lo mejor es que lo pruebes en casa o una coctelería. Para empezar, una rápida lección de italiano: "sbagliato" significa "equivocado" y sirve para indicar que el negroni, un cóctel que habitualmente se prepara con ginebra, se ha elaborado en su lugar con vino espumoso (como el prosecco). Así pues, se trata de un "error" afortunado, refrescante y con burbujas.

El negroni tradicional más sencillo se prepara con un tercio de vermut rojo, un tercio de Campari y un tercio de ginebra. Es este último tercio el que se sustituye por prosecco (vino espumoso italiano, habitualmente utilizado en otro cóctel estrella como es el bellini) en la variación "sbagliata" de la preparación.

Imprescindible servirlo bien frío, en un vaso con cubitos de hielo y opcionalmente con una rodaja de naranja que refuerce el amargor cítrico de la mezcla. Con esto ya tienes listo tu negroni sbagliato, el mayor punto de unión entre las facciones de los verdes y los negros en La casa del dragón.

