Entrevista | Oscar Isaac nos da las claves de 'Caballero Luna': trastornos, tormento emocional y tequilas de más

Kevin Feige no las tenía todas consigo cuando un entusiasmado Oscar Isaac le llamó para contarle sus ideas sobre Caballero Luna. El jefazo de Marvel Studios no estaba seguro de que aquella aproximación tan “particular” fuera a funcionar cuando el héroe en cuestión ya era difícil de ‘vender’, pero fingió convencimiento, apostó por la visión del actor y ahora no podría estar más orgulloso del resultado.

Isaac, al otro lado de la pantalla, no quiere desvelarnos detalles sobre esa “arriesgada” versión de Steven Grant, un empleado de una tienda de regalos en un museo que tiene un trastorno de identidad disociativo y comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. Eso sí, el Caballero Luna del actor cuenta con la aprobación de su hijo de cinco años.

Cuéntanos, hasta donde Marvel permita, cómo es tu personaje.

Steven es alguien desesperado por conectar, pero no ha desarrollado las habilidades correctas para eso y además vive con una condición que es un misterio para él. Sufre desmayos, no sabe si tiene un trastorno del sueño y hay recuerdos que se desvanecen de su memoria. Todo eso empeora el aislamiento que padece.

Steven sufre trastorno de identidad disociativo. ¿Cómo trabajaste este aspecto fundamental del héroe?

Para mí era imprescindible que fuera una exploración auténtica de lo que es vivir con un trastorno así, cómo es descubrir que lo tienes, cómo es tratar de asumirlo y, al final, qué significa integrarlo en tu vida. Leí A Fractured Mind, de Robert Oxnam, la historia extraordinaria de un hombre que descubrió que sufría este trastorno con cuarenta y pico años. Pensaba que era alcohólico y en realidad tenía ocho personalidades conviviendo dentro de él.

Dicho esto, la serie no es un documental sobre el trastorno de identidad disociativo; está muy ficcionalizado y se cuenta desde el género de los superhéroes. Sin embargo, yo me lo tomé como una oportunidad para abordar algo que siento que solo se ha analizado de forma muy superficial o se ha demonizado en la ficción.

Es un superpoder real de la mente humana, Steven es alguien que ha sufrido un trauma horrible y, por puro instinto de supervivencia, crear una personalidad alternativa. Caballero Luna es el viaje de un hombre que está asumiendo esto y se cuenta desde su punto de vista: lo que la audiencia experimenta es lo que él experimenta.

Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler completo de Moon Knight (Caballero Luna), su nueva serie para Disney+. Una producción protagonizada por Oscar Isaac como el desequilibrado Steven Grant/Marc Spector, un hombre que sufre trastorno de disociación de la personalidad, y que verá la luz en el servicio de streaming el próximo 30 de marzo.(Fuente: Marvel) Tráiler de 'Caballero Luna'

¿Cómo ha sido combinar la magnitud de Marvel con un personaje tan complejo y profundo?

Marvel y las películas de superhéroes son el espectáculo por excelencia ahora mismo, pero, para poder sobrevivir, el género tiene que seguir evolucionando. Cuando Kevin Feige contactó conmigo, el guionista Jeremy Slater ya había hecho un gran trabajo tratando de adaptar a este personaje salvaje y desconocido.

Contar con un protagonista que no conoce su propia mente me pareció un comienzo muy interesante y empecé a crearlo basándome en lo que me inspiraba. Se lo mostré a mi hijo de cinco años y le encantó. Sentí que estaba llegando a algo porque no paraba de pedirme que fuera Steven. Kevin tampoco me colgó cuando empecé a imitárselo por teléfono [ríe].

Después llegó Mohamed Diab, un cineasta increíble con un ritmo diferente al del cine occidental. Desde mi ignorancia, lo comparo con la música de Occidente y la de Oriente Medio: la primera es más ‘acorde menor, acorde mayor’, mientras que la segunda se sustenta en las notas que hay entremedias. A veces no sabes a dónde va y es más ambigua. Ese es el ritmo de su cine y vi la oportunidad de hacer algo realmente único en este género.

Una serie única, arriesgada, experimental, con toques de En busca del arca perdida, salvaje y violenta. ¿Es Caballero Luna todo lo que se espera de ella?

Es una apuesta increíblemente intensa, y no solo por la violencia, que sigue encajando en Disney+: esto no es El juego del calamar [ríe]. Sobre todo es intensa emocionalmente, hemos ahondado en el tormento psicológico y el terror. Una de mis mayores referencias, y uno de mis filmes favoritos, fue La escalera de Jacob, que también pone el foco en el punto de vista.

Sí, es genuinamente aterradora, pero creo que también es divertida de una forma diferente a otras películas de Marvel. No es tan autorreferencial e irónica; este personaje no tiene ni idea de que está siendo divertido.

'Caballero Luna' Cinemanía

Ethan Hawke se estrena en la ficción de superhéroes como el villano Arthur Harrow y asegura que tú eres el culpable.

Mohamed y yo estábamos hablando sobre el antagonista y teníamos una idea que se alejaba de la concepción original. Queríamos una especie de figura de siervo humilde, algo así como Cristo. Yo había visto El pájaro carpintero y estaba maravillado con Ethan. Se lo mencioné a Mohamed y pensó que sería genial.

Su casa está a la vuelta de la esquina de donde yo vivo y al día siguiente me lo encontré en la cafetería. No lo conocía, pero me acerqué, le dije que era fan de su trabajo y que su nombre había surgido para una serie de Marvel que estaba pensando en hacer. Le pasamos guiones, quedamos días después en un bar cercano, lo emborraché a tequilas y le hice decir que sí [ríe].

En el set, podría haber interpretado al malo, haber cobrado su cheque y haberse ido, pero hizo exactamente lo que esperaba de él porque sabía que es un hombre de teatro, escritor, director. Lo dio todo, fue mi mano derecha. Incluso decidimos que cada domingo juntaríamos a todo el elenco y leeríamos los guiones, todo muy Stanislavski. Éramos un equipo y eso se debió en gran parte a su liderazgo. Ha sido un rodaje memorable.

¿Algún momento favorito?

Fue asombroso la primera vez que me puse el traje de héroe, sentí algo muy poderoso. En los primeros dos meses nos habíamos centrado en diferentes elementos de la historia, así que cuando finalmente salí como Caballero Luna, todo el mundo tuvo este momento de: “Es verdad, estábamos haciendo una serie de superhéroes”. Fue muy divertido. Ha sido el trabajo más colaborativo en lo creativo de mi carrera.

'Caballero Luna' Cinemanía

Gaspard Ulliel, fallecido recientemente, era parte del elenco.

Ha sido una tragedia horrible, muy impactante. Rodamos una escena juntos, era una toma larga, así que compartimos momentos en el set durante varios días. Hablando con él en un par de conversaciones, mencionó cómo había aprendido a esquiar antes que a andar. Era una persona amable, tierna, y siento mucho que no llegue a ver su maravilloso trabajo en la serie.

Has participado en otras superproducciones como X-Men: Apocalipsis o la última trilogía de Star Wars. ¿Qué te atrae de estos proyectos? ¿Cuáles son los fans más difíciles?

Es divertido conocer a todos los fans, aunque algunos te piden un autógrafo 10 veces y pueden ser un poco insufribles [ríe]. En el caso de Caballero Luna, no fue el género lo que me atrajo sino la creatividad, el poder hacer algo que no se hubiera hecho antes, que yo no hubiera hecho. Era la oportunidad de crear un personaje poco común que me hizo reír, que hizo reír a mi hijo, y a la vez visibilizar el padecimiento de un trastorno.

¿Ha cambiado Caballero Luna, que también produces, tu percepción de la ficción de superhéroes y su boom actual?

Vivimos en una época muy interesante porque gente que era fan de los cómics ha crecido y ahora dirige estudios. Es emocionante ver cómo el género ha aprendido a narrar con profundidad, a través de historias oscuras y dolorosas dentro del arquetipo.

Los grandes escritores lo han hecho; Shakespeare cogió historias estructuradas, genéricas, y creó poesía y arte. No digo que hayamos conseguido eso, pero sí que hemos apuntado alto, dándolo todo, y no lo esperaba, la verdad. Al principio no era productor, solo quería actuar en la serie y si salía mal no era mi culpa. Pero no pude evitar apasionarme. Por eso me parece tan artesano, tan personal, más allá del ‘súper’.

