Entrevista | Aitana y Miguel Bernardeau: "La luz de Aitana se sigue viendo en 'La última"

Ella, Candela, trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Él, Diego, es un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional. De eso va La última, de querer ser algo y luchar para conseguirlo.

“Es una historia de superación y de perseguir los sueños. También hay amor, sobre todo, hacia lo que haces y quieres en tu vida. La serie muestra cómo de importante es disfrutar del camino, porque te puede ocurrir que cumplas un sueño y descubras que no era lo que esperabas”, advierte una debutante Aitana, que también pone la banda sonora a la serie y ha encontrado en su primer proyecto como actriz un reto enorme.

“El personaje tiene mucho de mí, la pasión de ambas es la música. Me habían ofrecido otros trabajos antes para los que no me sentía preparada, así que me estuve formando y, cuando llegó esto, sentí que realmente tenía sentido. He trabajado mucho para que la gente vea a Candela y no a Aitana”, nos explica la cantante, a quien después de La última podremos ver actuando de nuevo en Tras la pared, una película que estrenará el año que viene Netflix.

Por parte de Miguel Bernardeau, coprotagonista de la serie y su pareja en la vida real, todo son halagos hacia ella, quien ya lo admiraba a él como intérprete antes de conocerse. “La luz de Aitana en el escenario la seguiremos viendo en la pantalla. Le espera un futuro brillante. Ha sido un honor acompañarla y ver cómo empezaba desde cero a desarrollar su nueva pasión”, asegura.

En La última, chica y chico se reencuentran, se enamoran y surgen los líos. “Por cumplir su sueño, Candela ha dejado atrás muchas cosas que no debería. Lleva una ‘mochila’ de algo vivido cuando era niña y le cuesta confiar en la gente. Siempre se ha refugiado en la música. Siente que la vida te da tu sueño, pero que también te pone una distracción para saber si realmente eso es lo que quieres. La aparición de Diego es un aliciente y, a la vez, un problema. Él también persigue su sueño, pero disfruta de la vida de otra manera”, cuenta Aitana.

La realidad de Diego es otra. “Es un superviviente e intenta ganarse la vida con el boxeo, que en España no da dinero. Tiene que recurrir a otras formas que no son las mejores. Intenta conseguir trabajo fuera de todo eso, del barrio, pero no se le acepta. No le queda más que luchar por su pasión, que también es bonito”.

'La última': fecha de estreno en Disney+, reparto y argumento

Los cinco episodios de La última llegarán a Disney+ el mismo día, el próximo viernes 2 de diciembre.

Además de Aitana y Bernardeau, completan el reparto de la serie Aitor Luna (Valeria), Luis Zahera (El reino, As bestas), Jorge Motos (Lucas), Sandra Cervera (El secreto de Puente Viejo), Jorge Perugorría (Fresa y chocolate), Jelen García (Mentiras pasajeras), Óscar de la Fuente (El buen patrón), David Castillo (El Cid) y Esther Ortega (Madres).

Anaïs Schaaff (El ministerio del tiempo), Jordi Calafí (Malaka, El ministerio del tiempo) y Joaquín Oristrell (Inconscientes, Cuéntame cómo pasó, HIT) son los creadores de este serial dividido en cinco episodios que llegará al completo a la plataforma el mismo día de estreno. Schaaff y Eduard Cortés (Merlí) se reparten la dirección de los episodios.

La última cuenta la historia de Candela (Aitana), una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional.

