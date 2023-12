'Embrujadas': Holly Marie Combs desvela que Alyssa Milano fue la culpable del despido de Shannen Doherty

Shannen Doherty participó en dos de las series más exitosas de los 90, Sensación de vivir y Embrujadas, y en ambas protagonizó encontronazos con sus compañeros que resultaron en su salida de las ficciones. En el caso de la serie sobre las tres hermanas brujas que aprendían a dominar sus poderes en San Francisco, es de sobra conocida su mala relación con Alyssa Milano.

En octubre de 2021, Milano se refirió a esta 'guerra' entre ambas intérpretes, asegurando que se debía a que se sentían en constante competición la una con la otra durante el rodaje de la apuesta. La semana pasada, Doherty habló finalmente sobre lo ocurrido en su podcast, Let's Be Clear, con Holly Marie Combs como invitada, y admitió que había una atmósfera competitiva en el set.

El 18 de diciembre, se estrenaba la segunda parte de esta conversación entre Doherty y Combs y, gracias a ello, hemos conocido nuevos detalles sobre el alcance de la trifulca entre esta primera y Alyssa Milano.

Tal y como ha contado la actriz que daba vida a Prue, los fans de la serie le han preguntado a menudo por qué "dejó" la serie tras su tercera entrega, pero "la narrativa de que dejé la serie me la asignó otra gente" (vía Decider): "No quiero seguir mintiendo sobre algo que significó muchísimo para mí", ha dicho Doherty.

Alyssa Milano y el despido de Shannen Doherty

Fotograma de 'Embrujadas' Cinemanía

Combs, que daba vida a Piper, ha recordado una reunión que tuvo con el productor de la serie, Jonathan Levin, tras la repentina marcha de Doherty. "Le dije: 'Esta no es la serie por la que firmé. No se trata de la lista de nombres, se trata de que no es una serie que quiero hacer sin Shannen", ha rememorado: "Ella no quería hacerla sin mí, y yo no quiero hacerla sin ella, y eso debería quedar claro".

Levin confesó a Combs que ellos no pretendían despedir a Doherty: "Dijo que estaban acorralados, en una posición en la que era una u otra. Les dijeron que era ella o ellos, y Alyssa [Milano] había amenazado con demandarlos por un ambiente de trabajo hostil".

Al parecer, Milano expuso su caso al hablar con el mediador de la compañía tras recopilar "cada momento en el que se sintió incómoda en el set por la razón que fuera". Sus compañeras se negaron a hablar con él.

"Siempre pienso que cuando alguien hace eso, yo, como productora, les pediría explicaciones", ha asegurado Doherty: "Sé que es un gran riesgo y definitivamente ellos no quería tomarlo". Para Combs, "con los estándares de hoy, no hubiera prosperado" porque no hubo peleas en el set ni intercambio de insultos; todo se dio detrás de las cámaras.

Doherty ha confesado que, tras salida de Embrujadas debido al conflicto con Milano, "me pasé un año repasando todo en mi cabeza" y afirma que "no recuerdo haber sido mala con ella en el set": "Recuerdo un episodio que dirigí y ella hizo algo en las vacaciones de Navidad. Me pidieron que trabajara unas cosas con ella y yo no tenía ningún problema. Yo no podía haber sido más maja y comprensiva".

