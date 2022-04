La relación entre Hollywood y la imagen de las mujeres sigue siendo complicada, tirando a nefasta. Algo que nos recuerdan las declaraciones de la actriz Ella Purnell (Arcane, Yellowjackets) acerca de las presiones que sufrió para mostrarse sexy durante el comienzo de su carrera.

En una entrevista con The Independent (vía The Playlist), Purnell habla del difícil equilibrio que se les exige a las actrices jóvenes en cuanto a su imagen pública. "No puedes ser demasiado sexy porque no te respetarán, pero no puedes no ser guapa porque entonces pensarán que no les sirves. Nos enseñan a guardarnos nuestros rencores, porque, a la postre, es un mundo de hombres y quieres que te paguen", explica.

Purnell descubrió todo esto a una edad muy temprana, prosigue, porque su debut en Nunca me abandones tuvo lugar cuando tenía 14 años. "Cuando tenía 15 años, fui a sesiones de fotos en las que sacaron un sujetador y unas bragas para que las vistiera", recuerda. "Con 15 años no tenía el poder de decir 'no', porque pensaba: '¿me van a poner en la lista negra? ¿no volveré a trabajar nunca? ¿estoy quemando mis salidas?".

La actriz también señala que el fin de estas situaciones coincidió con una subida en su caché ("Cuanto más conocida eres, menos te presionan"). Pero tiene presente que muchas actrices jóvenes se hallan desprotegidas hacia esa hipersexualización.

"Protegerte es un trabajo que corresponde a otras personas. Pero puedes entender lo fácil que las cosas pueden ir por otros derroteros para alguien que no tenga esa red de apoyo. No hay bastantes leyes de protección a la infancia centradas en eso", comenta.