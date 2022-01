‘Arcane’: Netflix corrige un error del doblaje español para conservar el erotismo de un diálogo

Nadie esperaba que Arcane fuera a triunfar en Netflix como lo hizo. Es decir, naturalmente que a sus espaldas tenía un fenómeno como League of Legends, pero el atractivo de esta serie ha logrado trascender la barrera gamer para encandilar al público generalista con el carisma de sus personajes, su historia y, sobre todo, la notoria calidad de su animación. Arcane ha sido, pues, un éxito de audiencia, de forma que con tantos ojos concentrados en ella no era difícil que fuera descubierto algún que otro error de bulto. Por ejemplo, en el quinto episodio.

En dicho capítulo Vi y Caitlyn visitan un burdel, y en cierto momento Caitlyn se entretiene coqueteando con una prostituta. Originalmente esta le dice “I’ve only ever imagined the gardens. This is all I’ve seen” (“Solo había imaginado los jardines. Es todo lo que he visto”). Pero en la versión doblada, esta frase fue traducida como “Me gustan los jardineros. Los hombres en general”. No solo se eliminaba así toda referencia sexual, sino que se iba tan lejos de endosarle una orientación concreta, que ha causado un enfado comprensible en el fandom.

¿Fue un error intencionado, impulsado por la malicia, o simple descuido? Netflix tiene un historial considerable en cuanto a trasvase problemático entre idiomas, pues más allá de la polémica por el subtitulado de El juego del calamar hemos de recordar cómo se eliminaron las connotaciones homosexuales al desembarco de Neon Genesis Evangelion en el catálogo de la plataforma, allá por 2019. Sea como sea, el error de Arcane fue señalado en redes sociales, y tiempo después ha sido subsanado, sin que Netflix se pronuncie públicamente sobre ello.

Ahora, la compañera de Caitlyn dice “Solo podía imaginarme cómo eran los jardines, y ahora no veo más que eso”, con una semejanza mucho mayor al diálogo original.

\(O_O)/ lo hemos conseguido!!!

Parece que lloriquear durante meses para que redoblaran la escena de los jardineros HA DADO RESULTADO y lo han vuelto a traducir y doblar de manera brillante. GRACIAS equipo de doblaje de Arcane por escucharnos, no volvere a dar la tabarra <3 pic.twitter.com/cWzG0L7Vty — Mamá Croqueta (@ArrietartOp) January 26, 2022

