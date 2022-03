Elfos contra dragones: así se solaparán 'La casa del dragón' y 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'

Ya seas más de J. R. R. Tolkien, ya de George R. R. Martin, por no hablar de los otros titanes del género (de Robert Jordan a Steven Erikson o Mercedes Lackey), sabrás que la literatura de fantasía no sería lo mismo sin esas grandes batallas épicas en las que muere hasta el apuntador. Y una de esas batallas va a celebrarse en breve, no en la cuenca del Aguasnegras o en los Campos de Pelennor, sino en los informes de audiencias.

No nos referimos al asalto a una maligna fortaleza ni a un picnic de orcos en el patio de tu casa, sino a la colisión entre La casa del dragón (la precuela de Juego de tronos) y de El Señor de los anillos: Los anillos de poder. Dos series que representan tanto esquinas opuestas del género (la prístina épica tolkieniana frente a la realpolitik mugrienta de Martin y sus Siete Reinos) como los intereses empresariales de HBO Max y de Amazon Prime Video.

Por usar términos afines a los lectores de fantasía y aledaños, la Casa Targaryen parece haber sacado una mejor tirada de iniciativa: el primer episodio de La casa del dragón debutará el lunes 22 de agosto, mientras que El señor de los anillos… se dejará ver por primera vez el viernes 2 de septiembre.

Aun así, la primera temporada de la serie de HBO constará de diez episodios, mientras que la serie de Amazon tendrá nueve capítulos. Con lo cual, y dado que se emitirán en entregas semanales, ambos shows correrán en paralelo hasta unos finales que deberían llegar la semana del 10 de octubre.

¿Cuál de las dos series tendrá las de ganar? Imposible saberlo, porque el combate parte bastante igualado. Como ventaja, ambas cuentan con los nombres de dos de las franquicias más queridas del género. En cuanto a las desventajas, La casa del dragón partirá con el lastre asociado al decepcionante final de Juego de tronos, mientras que El señor de los anillos… parece haberse puesto en contra a parte del fandom debido a sus elecciones en el reparto.

Claro que, enfrentamientos aparte, quizás la opción más sana sea disfrutar de ambas por igual.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.